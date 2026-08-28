Esposa de bombero agredido en Tunja clama justicia: “No queremos que quede en la impunidad”

Johanna Silva, esposa del comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar, quien fue agredido el pasado 13 de julio en Tunja / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Un llamado urgente a la justicia hizo Johanna Silva, esposa del comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar, quien permanece hospitalizado en Tunja luego de la grave agresión que sufrió el pasado 13 de julio.

Durante el Sirenazo, que se adelantó para exigir avances en la investigación, Silva pidió a la Fiscalía General de la Nación actuar con celeridad y garantizar que el caso no quede en la impunidad. La mujer aseguró que, aunque su esposo ha mostrado signos de recuperación, todavía enfrenta un largo proceso de rehabilitación.

“Hoy lo que queremos es justicia, es un clamor por toda la comunidad bomberil, por la comunidad y la ciudadanía en general. Hoy es Jairo, el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros, su familia, su padre, su madre, un hermano”.

La esposa del comandante confirmó que Bolívar ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y fue trasladado a una habitación de hospitalización, luego de permanecer cerca de un mes en UCI debido a la gravedad de las lesiones.

Silva destacó el trabajo realizado por el personal médico del Hospital Universitario San Rafael de Tunja y aseguró que la recuperación será prolongada.

“Ya por lo menos lo bajaron de la Unidad de Cuidados Intensivos a piso. Agradecidos también con todo el personal del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Gracias a ellos tenemos hoy a Jairo con vida porque ellos lucharon desde el primer momento”.

Sin embargo, explicó que las consecuencias de la agresión han cambiado por completo la vida del comandante y de su familia.

“Es una rehabilitación que es por largo tiempo, más o menos un año, un año donde no tenemos ni al comandante de Bomberos de Ventaquemada, no tenemos al amigo, al compañero, al padre, al hijo, al esposo, no tenemos a la persona en familia ni al que le sirve realmente a la comunidad”.

Piden celeridad a la Fiscalía

Silva manifestó su preocupación por el avance del proceso judicial y señaló que, hasta hace pocos días, la familia no había tenido contacto con un fiscal asignado al caso. Según indicó, sus abogados lograron presentarse y ya cuentan con una fiscal para llevar la investigación.

“Hoy nuestros abogados vinieron a presentarse y ya tenemos una fiscal para el caso a la que le pedimos, por favor, de verdad, de corazón, que no deje ese caso en la impunidad”.

La esposa de Bolívar también afirmó que el presunto agresor habría cambiado de domicilio pocos días después de la agresión y que la familia desconoce actualmente detalles sobre su situación jurídica.

“No tenemos rencor, pero sí clamamos justicia”

Frente al acompañamiento que ha recibido Jairo por parte de los cuerpos de bomberos y de la comunidad, Johanna Silva expresó su agradecimiento y aseguró que la familia mantiene la esperanza en su recuperación.

Aunque dijo que no guarda rencor por lo ocurrido, insistió en que debe existir una respuesta judicial frente a la agresión.

“Es un mensaje de gratitud y de esperanza. Nosotros no tenemos ningún rencor en el corazón, porque si no nuestras oraciones no serían escuchadas por Dios. Sin embargo, sí clamamos justicia, clamamos que esa persona responda por lo que hizo”.

Para la familia, el caso de Jairo también representa un llamado frente a la intolerancia y la violencia, al considerar que una situación de este tipo puede afectar a cualquier ciudadano.

“Por un acto de ira y de intolerancia, la vida de Jairo quedó en pausa y hoy pasa con él. Como te digo, puede pasar en cualquier momento con cualquier persona”.

La familia y la comunidad bomberil continúan a la espera de avances en la investigación, mientras Jairo Humberto Bolívar afronta su proceso de recuperación.