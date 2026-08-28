Ramiriquí entrega 141 pares de botas de combate al Ejército

Un total de 141 pares de botas de combate fueron entregados al Batallón de Infantería número 1 General Simón Bolívar como parte de las acciones adelantadas por la Administración de Ramiriquí para respaldar las labores de seguridad en el municipio. La adquisición fue financiada con recursos del Fondo de Seguridad Territorial, Fonset, y está dirigida a fortalecer la dotación de los uniformados que cumplen misiones operativas en la jurisdicción.

Lina Marcela Pérez Alzate, secretaria de Gobierno de Ramiriquí, explicó que la entrega busca respaldar las actividades que desarrolla el Ejército Nacional, principalmente los patrullajes y las acciones de vigilancia y control en el área rural. La funcionaria señaló que la adquisición se realizó en el marco de las acciones contempladas dentro del componente de seguridad del municipio.

Un total de 141 pares de botas de combate fueron entregados al Batallón de Infantería número 1 General Simón Bolívar como parte de las acciones adelantadas por la Administración de Ramiriquí para respaldar las labores de seguridad en el municipio. Ampliar Un total de 141 pares de botas de combate fueron entregados al Batallón de Infantería número 1 General Simón Bolívar como parte de las acciones adelantadas por la Administración de Ramiriquí para respaldar las labores de seguridad en el municipio. Cerrar

La entrega de los elementos estuvo acompañada por un espacio de coordinación entre las autoridades municipales y militares. Durante la reunión se revisaron acciones y compromisos relacionados con la seguridad de Ramiriquí y con las metas establecidas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La Administración sostiene que el trabajo conjunto busca mejorar la capacidad de respuesta en las zonas rurales.

La dotación se produce en momentos en que las autoridades municipales mantienen como una de sus prioridades el fortalecimiento de la seguridad y el orden público. Además de las botas, el encuentro permitió establecer compromisos entre las autoridades civiles y militares para definir acciones dirigidas especialmente al sector rural. El propósito es mantener la articulación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la atención de las necesidades del territorio.