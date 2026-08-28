Trámites de predios ante la ANT son gratis: Lina María Garrido pide denunciar cobros indebidos

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, hizo un llamado a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, ganaderos, agricultores, empresarios y ciudadanos que adelantan trámites relacionados con sus predios a no entregar dinero a cambio de gestionar, agilizar o resolver actuaciones ante la entidad.

La funcionaria recordó que los procedimientos ante la ANT son gratuitos y que ningún funcionario, contratista o tercero está autorizado para cobrar dinero por adelantar o acelerar un trámite.

“No se dejen engañar, los trámites ante la Agencia son gratuitos y no requieren ningún pago”, afirmó Garrido.

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ANT implementó medidas de control para revisar los procesos agrarios

La directora explicó que la entidad adoptó medidas temporales de contención, control y revisión de los procedimientos agrarios, con la intención de fortalecer la seguridad jurídica y garantizar que las decisiones institucionales estén debidamente sustentadas.

Estas acciones se pusieron en marcha bajo el liderazgo del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y buscan fortalecer la revisión de los procedimientos adelantados por la ANT, así como proteger los derechos de las personas que tienen una relación legítima con la tierra.

La ANT señaló que estas medidas no significan la suspensión del acceso y la formalización de la tierra ni de la Reforma Agraria. Por el contrario, tienen como objetivo garantizar que las decisiones se adopten con rigor jurídico y técnico.

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La ANT asegura que respetará la propiedad privada

Lina María Garrido también fue enfática al señalar que la Agencia Nacional de Tierras no puede quitar arbitrariamente la tierra a ninguna persona.

“La propiedad privada legalmente adquirida será respetada”, aseguró la directora.

La funcionaria recordó que las actuaciones de la entidad están sometidas a la Constitución y la Ley y que se garantizarán los derechos de quienes tengan una relación legítima con los predios rurales.

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De esta manera, propietarios, poseedores, ocupantes y demás personas que acrediten un interés legítimo sobre un predio tienen derecho a conocer las actuaciones administrativas, recibir las respectivas notificaciones, presentar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.

ANT pide denunciar cobros indebidos

Lina María Garrido invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier intento de cobro relacionado con actuaciones de la entidad.

“No vamos a permitir que se sigan aprovechando de la Agencia”, confirmó Garrido.

Los casos en los que se evidencien posibles cobros indebidos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la funcionaria aseguró que la Reforma Agraria se desarrollará dentro del marco establecido por la Constitución y la Ley.

“La Reforma Agraria de la Patria Milagro será respetando la Constitución, la Ley y los derechos de todos los colombianos”, concluyó Lina María Garrido.

La entidad avanza en el propósito de construir un país de propietarios, con el objetivo de que los campesinos tengan certeza jurídica sobre las tierras que trabajan y de que los procedimientos institucionales se desarrollen bajo criterios de transparencia, rigor y respeto por la normativa nacional.