Cuidado con las estafas: la ANT lanza alerta sobre falsos tramitadores, ¿cómo operan?

Colombia

A través de sus canales oficiales, la Agencia Nacional de Tierras alertó a la ciudadanía sobre falsos tramitadores que, en distintas zonas de Colombia, están pidiendo dinero por realizar trámites de tierras, una situación con la que se están viendo afectadas las comunidades campesinas y étnicas, así como la ciudadanía en general.

En ese sentido, esta entidad hace un llamado para rechazar estafas en los procesos para el acceso a las tierras y a la prevención, así que acá le contamos cómo podría alertar sobre esta situación y cómo reportarla:

Podrían engañar a la ciudadanía

Se han reportado engaños alrededor de los trámites para el acceso a tierras en el país; no obstante, la ANT es enfática en indicar que sus trámites, procesos y servicios no tienen ningún costo y no se requieren intermediarios.

Recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafa

Tal como indica la entidad, es importante que realice sus trámites de manera directa en las plataformas digitales de la ANT, como su sitio web www.ant.gov.co, o a acercarse de manera presencial a cualquiera de las 32 sedes con las que cuenta esta entidad en el país, una en cada departamento.

¿Qué hacer si fue víctima de un falso tramitador?

La ANT invitó a denunciar cualquier intento de estafa o estafa relacionado de su región en la Fiscalía General de la Nación, o directamente a la línea nacional de la ANT 01 8000 933 881 y en Bogotá al 601 518 5858.

Asimismo, el sitio web oficial de la ANT cuenta con un botón para reportar este tipo de hechos, así que puede pulsar el apartado de ‘Denuncie posibles hechos de corrupción’.