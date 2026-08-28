Nepal eleva a 469 los muertos por la inmensa riada del miércoles

La Policía de Nepal elevó este viernes a 469 los muertos confirmados como consecuencia de la riada del miércoles, que arrasó comunidades enteras a su paso, mientras continúan las difíciles tareas de búsqueda de centenares de desaparecidos en una zona del norte del país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).

Según la última actualización oficial emitida a primera hora por la Policía nepalí, Chitwan es el distrito más golpeado con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalparasi Oeste (27) y Rasuwa (12).

Las autoridades afirman haber rescatado o atendido a más de 1.545 personas heridas, de las cuales la mayoría se localizan en Nuwakot (898), Rasuwa (644) y Dhading (3), mientras más de 80 heridos reciben atención médica en centros hospitalarios del Valle de Katmandú.

Más de 13.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, que incluyen a agentes de la Policía de Nepal, soldados del Ejército y miembros de la Policía Armada (APF), permanecen desplegados en la zona afectada y sus inmediaciones.

La alerta de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado, sin embargo, sobre las extremas dificultades para acceder a las áreas más siniestrada debido a la destrucción de decenas de puentes, carreteras y vías de acceso, sumada al barro acumulado y al colapso de las redes de comunicación.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) contabiliza por el momento 977 personas en paradero desconocido, entre las que figuran 517 extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita, 85 miembros de las fuerzas de seguridad y aduanas, y decenas de pobladores locales de Rasuwa, Makwanpur y Nuwakot.

Mientras, las autoridades chinas han reportado tres fallecidos y centenares de desaparecidos, que en conjunto suman un balance de 502 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos reportados en total por ambas partes, sin que haya constancia de un equipo coordinador transfronterizo.

China pausa rescate en puesto fronterizo con Nepal

Por su parte, las autoridades chinas suspendieron temporalmente este viernes parte de las operaciones de rescate en el condado tibetano de Gyirong después de que comenzara a desbordarse un lago formado aguas arriba tras la riada que golpeó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet.

La televisión estatal CCTV informó de que numerosos equipos de emergencia se concentraron en la entrada de la población de Laojiang, situada a unos siete kilómetros del paso fronterizo de Gyirong, a la espera de nuevas instrucciones ante el aumento del riesgo.

El lago, formado por la acumulación de lodo y rocas que bloqueó un cauce tras el desastre, se encuentra a más de diez kilómetros del paso y ya presenta desbordamientos, según el medio.

Datos recogidos en medios chinos durante las últimas horas sitúan el volumen de agua retenida por encima de los dos millones de metros cúbicos.

La acumulación está situada a unos 2.950 metros de altitud, cerca de 1.000 metros por encima del paso de Gyirong, por lo que las autoridades advirtieron de que una descarga repentina podría desencadenar nuevas crecidas o corrimientos de lodo aguas abajo.

El riesgo obligó a interrumpir las tareas mientras los equipos esperan instrucciones y continúan vigilando la evolución del embalse natural, cuya formación ya había provocado este jueves evacuaciones preventivas de localidades próximas.

El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y la región del Tíbet, bajo control chino, quedó prácticamente arrasado y cubierto de lodo y escombros, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales, con graves daños en los accesos, las comunicaciones y otras infraestructuras.

Las investigaciones apuntan al colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud, que arrastró rocas y otros materiales hasta convertirse en una avalancha de lodo que alcanzó el puesto fronterizo.

China restringe acceso a zonas fronterizas con Nepal

A su vez, China suspendió este viernes temporalmente la expedición de permisos para acceder a las áreas fronterizas sometidas a control especial en Shigatse, el municipio del suroeste del Tíbet al que pertenece el condado de Gyirong, afectado por la riada de este miércoles.

La Administración Nacional de Inmigración indicó que la medida entró en vigor a las 00:00 hora local de este viernes (16:00 GMT del jueves) y pidió también a quienes ya dispongan de permisos válidos para esas zonas que eviten desplazarse por el momento a ellas.

El aviso se refiere a la denominada «zona electrónica de gestión fronteriza» de Shigatse, una amplia área sometida a controles de acceso que abarca sectores próximos a las fronteras internacionales de este municipio tibetano, entre ellos el citado condado de Gyirong, junto a Nepal.

La Administración explicó que adoptó la medida después de que la riada causara muertos y desaparecidos en Gyirong, interrumpiera carreteras y comunicaciones y mantuviera el riesgo de nuevos desastres secundarios, con el objetivo de «reducir riesgos», «evitar interferencias con las operaciones de búsqueda y rescate» y «mantener el orden» en la zona.

La riada afecta al turismo en el Tíbet

Hasta el momento, no se comunicó una fecha para reanudar la expedición de los permisos.

El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y el Tíbet, quedó prácticamente arrasado y cubierto de lodo y escombros, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales, con graves daños en los accesos, las comunicaciones y otras infraestructuras.

En 2025, el Tíbet contabilizó 70,73 millones de visitas turísticas, un 10,71 % más interanual, de las que unas 437.400 procedieron del exterior, según cifras oficiales.

Los viajeros extranjeros no pueden realizar desplazamientos individuales por el Tíbet y necesitan contratar viajes organizados por agencias autorizadas, además de obtener permisos específicos para determinadas áreas, entre ellas las fronterizas.

El Tíbet es una región autónoma del suroeste de China bajo control de Pekín desde la década de 1950 y cuya situación política, cultural y religiosa es objeto de críticas por parte de algunos países, así como de la Unión Europea, la ONU y organizaciones de derechos humanos.

En Nepal, la Policía elevó este viernes a 469 los muertos confirmados por la riada, mientras las autoridades chinas mantienen por ahora en tres los fallecidos y en 558 las personas sin localizar en Gyirong.