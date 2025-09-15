Campesinos celebran histórica entrega de 10.000 hectáreas para sembrar dignidad y paz

Colombia

El Gobierno Nacional acelera la entrega de tierras al campesinado colombiano de la mano de la labor de la Agencia Nacional de Tierras en 8 departamentos del país.

Lo anterior porque en un hecho histórico, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─, llevó a cabo la entrega de tierras más grande en la historia del país durante la jornada “10.000 hectáreas por Colombia”, considerada un hito al consolidarse como la mayor acción de recuperación, entrega y titulación de tierras en la memoria nacional.

Simultáneamente en ocho departamentos, se entregaron más de 10.000 hectáreas de tierras que se suman a las cerca de 700.000 hectáreas gestionadas, y a las 1.700.000 formalizadas en favor de campesinos y comunidades étnicas durante el actual gobierno.

“Hoy mi corazón está en paz, porque esta tierra ya no es un sueño, sino una realidad para mi familia y para mis tres hijos. Tenerla en nuestras manos significa sembrar con confianza, con la certeza de que nadie nos va a sacar de aquí. Ahora podemos trabajar con amor y aportar desde el campo para que Colombia se alimente con lo mejor de nuestra tierra. Gracias presidente Gustavo Petro por devolvernos la esperanza y darnos la posibilidad de vivir con dignidad”, dijo Yasmín Santos Calderón, campesina beneficiaria en Santander.

Las entregas, lideradas por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, quien acompañó esta jornada histórica desde el departamento de Caldas, se llevaron a cabo en Sucre, Meta, Santander, Arauca, Boyacá, Tolima y Cauca, territorios que durante décadas han soportado el peso del conflicto armado, el despojo y el abandono estatal.

¿Cuál es el proceso para la entrega de tierras?

Los predios provienen de compras privadas, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), muchos de ellos ligados al narcotráfico y el paramilitarismo.

De esta manera, el Gobierno Petro reafirma que la Reforma Agraria es integral: compra, recupera, formaliza y entrega tierras para garantizar su uso social.

“Estamos cumpliendo el mandato constitucional y el Acuerdo de Paz de garantizar el acceso progresivo a la tierra. Las 10.000 hectáreas que estamos entregando al campesinado representa justicia social, dignidad y la posibilidad de que Colombia deje atrás la guerra para construir paz en sus territorios”, afirmó Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, quien ha liderado la reactivación de expedientes que permanecieron años engavetados en la (SAE) Y en el (FRV), garantizando que la tierra regrese a sus verdaderos cultivadores.

En Cauca y Tolima, la Agencia formalizó 6.817 hectáreas en 24 municipios, beneficiando a miles de familias campesinas con títulos que les brindan seguridad jurídica, acceso a crédito y la posibilidad de impulsar proyectos productivos que otorga el Gobierno nacional.

En el departamento del Tolima se entregaron 755 títulos de formalización que representan 3.800 hectáreas distribuidas en los municipios de Planadas, Rioblanco, Ataco y Anzoátegui, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la producción campesina en la región.

Pacto Territorial Cauca

En Timbío, Cauca, 1.000 familias campesinas de 20 municipios recibieron 1.054 títulos de propiedad durante la firma del “Pacto Territorial Cauca”, encabezada por el presidente Gustavo Petro. Con esta entrega, los beneficiarios se convierten en propietarios de 2.629 hectáreas, fortaleciendo la Reforma Agraria y aportando a la seguridad alimentaria del país.

De las mil familias beneficiadas en el Cauca, 401 hacen parte del programa “Algo Nuevo”, a través del cual sustituyeron voluntariamente 809 hectáreas de cultivos de uso ilícito para ingresar a la formalidad.

Durante el evento el presidente Gustavo Petro que, “el proyecto progresista consiste en más tierra para el pueblo caucano. El pacto interétnico que hoy estamos firmando tiene que ver con devolver la tierra al campesinado que ha estado acaparada por unos pocos, muchos de ellos ni siquiera caucanos, y que no la usan para producir alimentos”, expresó el mandatario de los colombianos.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, enfatizó la entrega de más de 2.600 hectáreas de formalización de bienes baldíos y propiedad privada en el departamento del Cauca.

“Estos campesinos y campesinas del Cauca, principalmente mujeres que han resistido a la guerra de manera valerosa, han permitido que hoy el Cauca sea una despensa agroalimentaria”.

A su turno, Ana Jimena Bautista, directora de la Gestión Jurídica de la ANT afirmó: “Aquí en el Cauca, estamos entregando 1.054 títulos de propiedad, que se suman a las 10.000 hectáreas que reciben campesinos y campesinas en ocho departamentos del país, para que, desde hoy, las familias sean plenamente propietarias de sus tierras. Además, estamos constituyendo el nuevo resguardo Misak Kalím Piu El Carmelo, del pueblo Misak, los hijos del agua, en el municipio de Cajibío, reafirmando su derecho a la tierra y la preservación de su cultura en el Cauca”.

El evento marcó la apertura de inversiones por 27,6 billones de pesos en sectores clave como educación, vivienda, salud, infraestructura y desarrollo rural, fortaleciendo al Cauca, un departamento que, tras décadas de violencia, hoy se proyecta como un símbolo de resiliencia y reconstrucción.

Tierras, dignidad y derechos

La jornada histórica “10.000 hectáreas por Colombia” confirma que, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la tierra vuelve a manos de quienes la trabajan. En los municipios de Caimito y San Marcos, Sucre, la Agencia Nacional de Tierras entregó 591 hectáreas correspondientes a los predios Villa Dolores (357,7 ha), La Cristalina (144,9 ha) y Villa María (89 ha), adquiridos mediante compra a propietarios privados.

Estas tierras, ubicadas en la región del San Jorge, reconocida por su alta producción de arroz y vocación pecuaria, ahora pertenecen a más de 50 familias de 10 asociaciones campesinas que fortalecerán la economía local y la soberanía alimentaria del país.

Hasta La Dorada, Caldas llegó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, para encabezar la entrega de 950 hectáreas de tierras a familias rurales.

Esta acción se concretó luego de la recuperación de más de siete predios: El Placer (8,825 ha), Lote Uno (142 ha), Manantiales (143,51), Piamonte (135 ha), Las Brisas (256 ha), Las Doris (112), Puerto Rico (105 ha).

El predio El Placer estuvo en poder de alias ‘Mao Tatuajes’, señalado como socio financiero de la organización criminal La Oficina, y con nexos con el Cartel de Sinaloa de México.

“Queremos ratificar la necesidad que se esclarezca las condiciones por las cuales fue asesinado el compañero y dirigente campesino German Rozo de Puerto Salgar y segundo es ratificarle a toda la comunidad ganadera del Magdalena Medio, que no estamos tocando un centímetro de tierra que sea legítimo a estos grandes hacendados de esta región, lo que estamos es recuperando bienes del Estado, bienes del narcotráfico”, confirmó Juan Felipe Harman, director de la ANT.

Y agregó, “hoy estamos revelando es un cartel de gente dedicada exclusivamente a robarse fincas como estas sin firmar un contrato y pagar un centavo al Estado”.

Durante la entrega del predio Las Brisas en Caldas, los campesinos no ocultaron su emoción.

“Lloro de felicidad porque ahora sí esta tierra es mía. Tanto esfuerzo y tanta lucha, y por fin se hizo realidad. Lloro de alegría sabiendo que todo esto es mío, de mis socios, de mis pescadores, de mis campesinos. Gracias, señor Petro, gracias don Felipe Harman y gracias a todos”, expresó Luisa Fernanda Medina, beneficiaria de entrega de tierras.

Con este proceso, la Agencia Nacional de Tierras avanza en la reparación de tierras que alguna vez fueron dominadas por estructuras ilegales, para hoy devolverlas a quienes las trabajan y aportan a la seguridad alimentaria del país.

Mientras que, en Puerto Gaitán, Meta, se entregaron 1.505 hectáreas fruto de recuperación de procesos agrarios, entre ellas las del predio Yamato, que estuvo ocupado de forma indebida durante más de una década por el ciudadano japonés Bunshiro Takemoto, y que hoy, gracias a la gestión de la Agencia, retornan a familias campesinas.

Campesinos celebran histórica entrega de 10.000 hectáreas para sembrar dignidad y paz Ampliar

A su vez, en el departamento de Arauca se entregaron 532 hectáreas del predio Fiel Ceibote, adquirido mediante compra privada, beneficiando a 45 familias campesinas que, después de décadas de lucha, cumplieron el sueño de convertirse en propietarias de la tierra que hoy pueden trabajar con seguridad y esperanza.

En Cimitarra y Sabana de Torres, Santander, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 132 hectáreas mediante operativos en colaboración con la SAE y la Policía Nacional. Entre los predios se encuentran La Pradera (51,61 ha) y La Bonanza Pradera (13,45 ha), que en el pasado estuvieron en manos de alias ‘Compadre’, colaborador del cartel de narcotráfico mexicano Los Zetas, y de Mario Pinzón Naranjo, señalado en medios de comunicación de hacerse pasar por ganadero y reconocido en la estructura paramilitar de la región como alias ‘Cachama’.

Hoy, tras años de ilegalidad, estas tierras cumplen una nueva función social: en Cimitarra, cinco familias campesinas son ahora propietarias legítimas del predio La Pradera de53 hectáreas que antes sirvieron a intereses oscuros y que hoy se transforman en vida, alimento y futuro para la región.

Alba Yiseth Quiroga, una de las beneficiarias del predio y representante de la Asociación Campesina Agro Futuro, expresó entre lágrimas la alegría de su comunidad: “Estamos muy contentos, esto fue una gran sorpresa para todos. Incluso una compañera de nuestra asociación estaba muy enferma y cuando le conté la noticia se alegró tanto que se mejoró de una. La tierra nos cura hasta las enfermedades. Muchas gracias Agencia Nacional de Tierras”.

En el municipio de Sabana de Torres, Santander, la ANT recuperó la finca Tulipanes, de 68,55 hectáreas que, el mismo día, fue entregada a 24 familias campesinas. Con emoción y sentido de pertenencia, los nuevos propietarios expresaron con orgullo: “Esta tierra sí es mía”, reafirmando que la recuperación y adjudicación de tierras es también una victoria de la dignidad campesina y un paso firme hacia el reconocimiento pleno de sus derechos territoriales.

Campesinos celebran histórica entrega de 10.000 hectáreas para sembrar dignidad y paz Ampliar

Familias campesinas de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, recibieron 266 hectáreas distribuidas en seis predios: Las Margaritas, La Florida, El Recuerdo, Las Brisas, El Limón y La Vitrina, adquiridos por la ANT mediante compra a propietarios privados. Con este proceso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro garantiza su derecho a la tierra y se fortalece el arraigo comunitario en el territorio.

La entrega de más de 10.000 hectáreas en distintas regiones del país marca un acto de reparación histórica para el campesinado y comunidades étnicas. Con la dirección de Juan Felipe Harman en la Agencia Nacional de Tierras, se avanza en la recuperación de predios y baldíos que antes estuvieron en manos de la mafia, para destinarlos a la Reforma Agraria. Así, el gobierno del presidente Gustavo Petro convierte en realidad una promesa aplazada, devolviendo dignidad y derechos territoriales a campesinos, comunidades étnicas, víctimas y firmantes de paz.