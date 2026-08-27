Gobierno facilita el ingreso de ayudas internacionales durante la emergencia: así funcionará

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1327, una medida que busca acelerar la llegada a Colombia de las ayudas que sean enviadas desde otros países para atender las emergencias en el país.

Pero ¿Qué cambia? En palabras senciilas, cuando una organización, un país o una entidad quiera enviar una donación, por ejemplo, de medicamentos, alimentos o equipos médicos para las zonas afectadas, estos productos podrán acogerse a un trámite sanitario especial, diferente al proceso ordinario de una importación.

Basicamente para evitar que las ayudas no se queden esperando durante días por trámites y puedan llegar más rápido a quienes las necesitan.

El decreto incluye productos como medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, alimentos y otros elementos de uso y consumo humano que puedan ser necesarios para atender la emergencia.

¿Qué hará el Invima con estas donaciones?

El Invima tendrá un trámite prioritario para revisar las solicitudes relacionadas con estas ayudas. Dependiendo del producto y de su nivel de riesgo, las autorizaciones podrán resolverse en un plazo de hasta 24 horas.

Esto no quiere decir que las donaciones puedan entrar al país sin ningún control. Los productos seguirán teniendo que pasar por las verificaciones sanitarias correspondientes. Lo que cambia es que el procedimiento será más rápido y estará adaptado a una situación de emergencia.

Es decir, si llegan medicamentos donados para atender a personas afectadas, el objetivo es que la revisión sanitaria pueda hacerse de manera prioritaria para evitar que el producto permanezca represado mientras se completa un trámite pensado para una importación normal.

La medida también establece las condiciones y requisitos que deben cumplir quienes gestionen estas donaciones, de manera que exista un procedimiento claro para su ingreso y posterior utilización.

¿Por qué es importante el Decreto 1327?

El decreto establece así una especie de vía rápida sanitaria para las donaciones internacionales que lleguen con destino a la atención de la emergencia.

Por eso, el Gobierno busca reducir los tiempos administrativos sin eliminar los controles que permiten verificar que los productos sean aptos para su uso.

La medida ya fue establecida mediante el Decreto 1327 y estará dirigida específicamente a facilitar la atención de la emergencia.