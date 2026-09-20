María Corina Machado respalda propuesta de fijar el 24 de julio de 2027 para elecciones en Venezuela

La fecha propuesta sería el natalicio de Simón Bolívar. / Foto: Suministrada

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, respaldó el llamado del senador republicano estadounidense, Bernie Moreno, para establecer una fecha concreta para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

Moreno propuso que los comicios se celebren el 24 de julio de 2027, fecha del natalicio de Simón Bolívar.

Machado se sumó al llamado para definir un calendario electoral y utilizó la etiqueta #SetTheDate, que en los últimos días ha sido promovida por dirigentes y sectores de la oposición venezolana para exigir elecciones libres y justas.

Bernie Moreno propone elecciones para el 24 de julio de 2027

Moreno aseguró que Venezuela necesita avanzar hacia unas elecciones presidenciales como parte de su proceso político y sostuvo que establecer desde ahora una fecha permitiría orientar los pasos necesarios para organizar los comicios.

El senador por Ohio propuso específicamente el 24 de julio de 2027, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Simón Bolívar. Moreno ya había planteado esa misma fecha en julio y la reiteró este fin de semana.

“Necesitamos tener elecciones en Venezuela. Obviamente no están preparados para elecciones hoy, pero creo que es extremadamente importante fijar una fecha”, afirmó.

Machado insiste en un calendario para elecciones presidenciales

La posición expresada por Machado coincide con sus llamados anteriores para que cualquier proceso de transición política en Venezuela incluya un cronograma electoral presidencial y garantías para la participación política.

En julio, Machado y Edmundo González Urrutia señalaron que evaluarían el diálogo político entre sectores de la oposición y el gobierno interino de Delcy Rodríguez a partir de resultados concretos, entre ellos la liberación de presos políticos, garantías para los actores políticos y la definición de un calendario para las presidenciales.

El partido Vente Venezuela también difundió este domingo una publicación llamando a “reservar” el 24 de julio de 2027, en medio de la discusión sobre una eventual fecha electoral.

Venezuela todavía no tiene una fecha definida para las elecciones

Hasta ahora no se ha anunciado oficialmente un calendario para unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. El debate se desarrolla mientras continúan las conversaciones políticas entre representantes del gobierno interino y sectores opositores, proceso del que Machado y González Urrutia no forman parte directamente.

Machado, quien ha anunciado su intención de regresar a Venezuela, ha señalado que uno de sus objetivos será impulsar la celebración de elecciones y reconstruir su organización política dentro del país.