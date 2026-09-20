El truco para saber la ubicación de un celular apagado: Así puede saber su última localización

Los dispositivos móviles en la actualidad se han vuelto indispensables para distintas actividades que componen la vida diaria de las personas, como lo son el trabajo, transacciones económicas y otras utilidades que se pueden ejecutar desde el celular.

Sin embargo, en casos donde el dispositivo se olvida, se reporta como perdido o hurtado, se piensa en cómo recuperarlo teniendo en cuenta la ubicación exacta o aproximada de este, para así dar con el paradero en la zona o espacio donde se tuvo por última vez.

Es por esto que le explicamos como ubicar su celular o teléfono móvil así este se encuentre apagado teniendo en cuenta de si funciona con tecnología Android o IOS.

¿Cómo encontrar su celular si opera bajo tecnología de Android?

Si el dispositivo móvil funciona bajo el sistema de Android, Google cuenta con un mecanismo denominado ‘Encontrar mi dispositivo’ (Find My Device) que, bajo recientes actualizaciones, permite ubicar su dispositivo así se encuentre apagado, siempre y cuando se cumplan unos requisitos para su viabilidad, como lo es que su dispositivo sea Android 14 o superior.

Para realizar este proceso, es necesario, desde otro celular o computadora, abrir la página o aplicación Encontrar mi dispositivo y realizar los siguientes pasos:

Iniciar sesión con la cuenta Google asociada al dispositivo perdido.

Seleccionar el dispositivo en el menú superior para ver su última ubicación registrada.

Si el dispositivo cuenta con soporte de red fuera de línea, se verán actualizaciones si otros usuarios pasan cerca de él.

Podrá reproducir una señal Bluetooth de baja frecuencia que será registrada por los dispositivos cercanos si se encuentra apagado.

Como paso opcional podrá borrar los datos del dispositivo o bloquearlo de acuerdo a la situación en la que se encuentre el usuario

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¿Cómo encontrar su celular si opera bajo tecnología de IOS?

Si el sistema operativo de este dispositivo móvil es IOS (iPhone), puede usar la herramienta ‘Find My’, que utiliza tecnología Bluetooth y Ultra Wideband integrada, así el dispositivo este con la batería agotada o apagado .

Esto si su dispositivo tiene un sistema IOS 15 o superior, de tal manera que el celular sigue emitiendo señales que pueden ser receptadas por otros dispositivos de iPhone mediante cifrados anónimos que son recibidos anónimamente por iCloud.

Para usar este mecanismo debe de seguir los siguientes pasos:

Entra a la pagina web de icloud.com/find desde un navegador web o en su defecto la app en otro dispositivo Apple de su propiedad,

Inicia sesión con Apple ID .

. Selecciona su celular iPhone en la lista de dispositivos.

Si el teléfono está apagado, vera su ubicación basada en los dispositivos de la red cercanos y aparecerá una indicación de el estado en el que se encuentra “Apagado” o con “Batería baja”.

A continuación puede encender el Modo perdido para bloquearlo de inmediato, mostrar un mensaje personalizado o borrar los datos a distancia de manera segura.

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