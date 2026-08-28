Tenemos que aumentar el ingreso impulsando la inversión: presidenta del Grupo Aval

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En las últimas horas, el Gobierno de Abelardo de Espriella anunció que el Presupuesto General del 2027 será de 635 billones de pesos, siendo superior en 60 billones de pesos frente al año pasado, lo que ha causado polémica.

Desde Asobancaria, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió al presupuesto general de la nación presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La presidenta del Grupo Aval señaló que se siente un ambiente de optimismo por el presupuesto, pese a que fue más alto y sorprendió a todos los analistas.

Gutiérrez señaló explicó que se llegó a un déficit fiscal muy alto (9,4), pero que el Gobierno Nacional afirmó que el presupuesto va a ir acompañado de un plan de austeridad.

“Lo que hay que aumentar son los ingresos porque sin ingresos podemos reducir los gastos, pero no alcanza. Con la reconstrucción, necesitamos es volver a impulsar que la inversión”, afirmó.

Por otra parte, la presidenta del Grupo Aval dio su opinión sobre el ajuste fiscal que reveló el vicepresidente, José Manuel Restrepo, que deberán hacer.

Gutiérrez explicó que en una ley de presupuestos no se puede meter impuestos.

“Uno no solo mejora las empresas ni el gobierno reduciendo gastos, también tenemos que aumentar el ingreso en términos generales, que no necesariamente es con reformas tributarias, sino impulsando la inversión”, detalló.

Gutiérrez dijo que se debe impulsar la inversión, que se termina convirtiendo en ingresos para la economía e ingresos tributarios.

Impuesto al patrimonio

La presidenta del Grupo Aval señaló que con la presión fiscal que ya existe en el país y sumada al terremoto es difícil que empiecen a recortar impuestos.

“Siempre se ha hablado que se necesita hacer una reforma tributaria estructural. Yo creo que la pueden hacer, pero no la veo en el corto plazo porque la presión fiscal es muy alta y no creo que haya una disminución de ese impuesto”, señalo.

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Ayuda a damnificados del terremoto

María Lorena Gutiérrez dio detalles de cómo las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto puedan acceder a unas tasas preferenciales.

“Hay unos alivios para todo el sistema bancario. Si usted es un damnificado debe registrarse en la lista de damnificados y va a acceder a una cantidad de alivios que anunció la Superintendencia financiera”, explicó.

Asimismo, la presidenta del Grupo Aval detalló que personas que perdieron su casa con o sin crédito hipotecario podrán acceder a créditos del 8 %, lo que a ella califica como un subsidio.

Asimismo, para los pequeños negocios, los bancos del Grupo Aval lanzaron una línea especial para microempresarios, tanto para persona natural como jurídica, la cual tiene un periodo de gracia y subsidio del 50 % a la tasa de intereses.

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Escuche la entrevista completa:

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