“Hay guías en internet para hacerlos”: Experto en seguridad analiza ataques con drones en Colombia
El presidente de la empresa Next Level Technologies habló en Caracol Radio sobre la situación de Colombia ante este tipo de amenazas.
“Colombia puede hablar con Ucrania”: Experto antidrones analiza situación de seguridad tras ataques
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David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....