¿Se acerca el fin de los influencers? Experta responde
Lina Cáceres, estratega digital, empresaria y comunicadora colombiana reconocida por impulsar las carreras de algunos de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica, habló sobre los influencers y explicó si se acerca el final para ellos.
Lina Cáceres, estratega digital y comunicadora colombiana reconocida por impulsar las carreras de algunos de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica, habló sobre los influencers y explicó si se acerca el final para ellos.
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Durante los últimos, miles de usuarios se han convertido en influencers, por medio de plataformas como Instagram o Tik Tok, y han alcanzado la fama y grandes ingresos económicos, sin embargo, en algunos países como España refleja un creciente cansancio de las audiencias frente a este tipo de creadores digitales.
Ante este escenario, Lina Cáceres, estratega digital, empresaria y comunicadora colombiana reconocida por impulsar las carreras de algunos de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, donde habló sobre los influencers y explicó si se acerca el fin para ellos.
La comunicadora señaló que la situación que se vive es un proceso de maduración para la economía de los creadores de contenidos y la industria que maneja los influenciadores.
“Estamos pasando como a la maduración de la economía del creador que viene siendo la industria que maneja todo este mundo de influenciadores y no es que estemos en crisis de influencia, estamos en la crisis de la influencia basada únicamente en el alcance y la popularidad y como estamos pasando en esa transformación a una maduración y profesionalización, empieza también unos cuestionamientos legales que tenemos que empezar a enfrentar”, explicó.
Cáceres señaló que es un momento crítico para los influenciadores porque no están dispuestos a entregarle algo más de contenido a sus seguidores.
“Estamos ahorita entrando a la etapa donde necesitamos la constancia, la credibilidad, construir comunidad, se vuelve el activo más valioso para un creador de contenido”, afirmó.
Debido a esto, la experta hizo un llamado para todos los influenciadores que están solo basados en la viralidad y afirmó que la industria digital ya ha tenido tres etapas.
“La primera etapa fue la etapa en la que nos teníamos que llenar de seguidores, alcance y viralidad. La segunda es que aprendimos que podíamos vivir de esto y empezar a monetizar y cómo hago una estrategia de monetización. La tercera es cómo consolido mi comunidad, cómo la fidelizo, por qué están y les tengo que dar sentido de pertenencia”, apuntó Lina Cáceres.
La empresaria manifestó que el alcance y los números se volvieron una métrica de vanidad y se debe encontrar ese propósito para desarrollar su propio algoritmo, que es lo le van a compartir a sus seguidores para construir una comunidad.
Justamente, un estudio de Kolsquare y realizado por Forrester Consulting, una de las firmas de investigación y análisis de mercado más influyentes del mundo, reveló que las organizaciones que utilizan plataformas especializadas de influencer marketing pueden alcanzar un retorno de inversión (ROI) del 127% en tres años y recuperar su inversión inicial en menos de seis meses.
La investigación refleja una transformación más amplia en la industria y deja en evidencia que lo que durante años estuvo marcado por decisiones basadas principalmente en la intuición, la popularidad de los creadores o el número de seguidores, hoy evoluciona hacia un modelo respaldado por datos, métricas y herramientas que permiten medir con mayor precisión el impacto de las campañas.
Por otra parte, Cáceres destacó la importancia de la constancia para ser un influencer con una carrera y no quedarse como alguien más del monto en las redes sociales.
“La gente piensa que ser influencer es tomarse el selfie y volverse viral, y no entiende que esto es un negocio a largo plazo de construcción, hoy construir una carrera digital tiene que empezar con un paso a paso, y el contenido corto es buenísimo para atraer una audiencia, para darse a conocer, pero si yo no tengo nada más que ofrecer, esa gente no se va a quedar y va a pasar a ser un número de relleno”, explicó.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...