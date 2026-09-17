MinCultura confirma deuda de $185 mil millones en pagos por estímulos y programas culturales

El Ministerio de las Culturas decidió suspender para 2026 la evaluación, selección de ganadores y entrega de recursos de las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos.

La entidad argumentó falta de personal especializado, dificultades administrativas y restricciones de caja, agravadas por la atención de la emergencia tras el terremoto de agosto.

Tras conocerse esta medida, Caracol Radio conoció llamados de personas que han hecho parte de estos programas y no han recibido su pago correspondiente.

Por lo anterior, a través de un comunicado, el ente confirmó que la deuda pendiente por pago del Plan Anual de Caja (PAC) del Ministerio ascendía a $185.482.461.993.

Del total mencionado, $75.436.323.599 corresponden a deuda de pagos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos y del Portafolio del Programa Nacional de Concertación Cultural.

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$22.116.598.990 a Artes para la Paz; $21.983.137.994 a la Dirección de Patrimonio y Memoria; $19.986.896.730 a deudas del Grupo de Educación y Formación Artística y Cultural; y $7.074.011.127 al Grupo de Infraestructura Cultural.

Aclararon que la deuda restante obedece a diferentes programas del Ministerio en cifras menores y que afecta directamente a 4.162 beneficiarios de las siguientes convocatorias:

Programa Nacional de Concertación Cultural Programa Nacional de Estímulos Portafolio Cultural Internacional ‘Colombia en el Mundo’ fases 1 y 2 Portafolio para la Dinamización de Espacios Culturales Jóvenes por el Cambio.

En el escrito, manifiestan que la obligación ha venido incrementándose desde febrero, cuando se publicaron los primeros resultados de ganadores de las convocatorias, que no se pagaron.

Añaden que algunos de los programas y los proyectos del Ministerio tienen un rezago de presupuesto desde enero, por lo que la deuda viene del gobierno antecesor liderado por Gustavo Petro.

¿Qué medidas se tomarán?

Según declararon desde el Ministerio de Cultura, adelantaron una serie de reuniones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para encontrar una salida conjunta a la restricción de caja.

“A pesar de la gravedad fiscal heredada, en virtud de la coordinación interinstitucional de las dos carteras, y con el fin de cumplir los compromisos adquiridos por el gobierno anterior con artistas, organizaciones, gestores culturales y actores del patrimonio, se logró la asignación de un PAC adicional de $40.000 millones”, manifiestan.

Ese montó será destinado al pago de los rezagos identificados en los Portafolios de Estímulos y Concertación, y en el programa Artes para la Paz, donde se identificó la espera más prolongada por parte de los beneficiarios.

Respecto al saldo restante, no hay una medida formal establecida, pero prometen seguir “gestionando ante Hacienda y Crédito Público los recursos adicionales necesarios para cubrir la totalidad de la deuda”.