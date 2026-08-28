Taxista señala a Egan Bernal de chocar su carro y no responder: ¿quién tuvo la culpa?

Caracol Radio conoció una historia que ocurrió el pasado sábado 22 de agosto, sobre las 2:00 a. m., en la Zona T de Bogotá. Una historia que, en principio, parecía un choque como tantos de los que se registran en la ciudad entre un taxi y un carro particular último modelo, un Tesla.

Los dos vehículos chocaron de forma lateral y uno de los responsables del accidente se fue del lugar. Resulta que uno de los que se retiró de la escena fue el ganador del Tour de Francia, Egan Bernal.

Según pudimos establecer, no es claro si la responsabilidad del choque fue del taxista o de Egan Bernal. Sin embargo, el problema está en que el deportista no se quedó en el lugar de los hechos, sino que guardó el vehículo en un parqueadero público.

Hasta allí llegó el taxista en compañía de la Policía. Sin embargo, los uniformados le aseguraron que ya no podían ayudarlo porque se trataba de un predio privado y, por esa razón, no podían ingresar.

Caracol Radio confirmó que sí era Egan Bernal quien conducía el vehículo. El taxista asegura que, aunque su carro sufrió daños, no busca que le respondan por el dinero de las reparaciones, sino que, al menos, espera que se le ofrezca una disculpa.