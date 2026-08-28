Chía pone en marcha el Bloque de Seguridad Urbana, la estrategia del Gobierno Nacional

Cundinamarca

La principal promesa con la que fue elegido el hoy presidente, Abelardo De La Espriella, fue la seguridad. Una de sus principales estrategias es lo que él llama un ‘bloque de seguridad urbana’ que articula el esfuerzo de las diferentes autoridades policiales, militares y gubernamentales para combatir los principales delitos.

Chía será el primer territorio en Cundinamarca en implementar esta estrategia, según anunció el alcalde, Leonardo Donoso.

“Una directriz presidencial nos ha fortalecido nuevamente en funciones que habían restringido algunas autoridades. Chía iniciará una operatividad respaldada y como laboratorio de operación del gobierno nacional para garantizar la seguridad ciudadana”, celebró Donoso.

Esta directriz presidencial pretende fortalecer las capacidades de las autoridades locales para dar una respuesta más contundente a situaciones que afectan la seguridad y la convivencia. El objetivo principal en Chía es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, fortalecer los controles migratorios, verificar el cumplimiento de los horarios de los comercios, entre otros.

“El Gobierno Nacional nos respalda nuevamente a los alcaldes, y nosotros tenemos la responsabilidad de asumir la operatividad y trabajar con las instituciones para volver a generar confianza en los territorios”, afirmó el mandatario.

La estrategia contempla la creación de Bloques de Seguridad Urbana con la integración de unidades de Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército Nacional, la SIJIN, la DIJIN y el GOES.