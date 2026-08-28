Capturados en Santa Marta ‘El Flaco’ y ‘El Diablo’ por extorsionar a una persona con fotos íntimas

Capturados en Santa Marta ‘El Flaco’ y ‘El Diablo’ señalados de extorsionar a una persona con fotos. Foto: MESAN.

Santa Marta

Dos hombres, conocidos con los alias de ‘El Flaco’ y ‘El Diablo’, fueron capturados en flagrancia en Santa Marta, señalados por las autoridades de cometer el delito de extorsión bajo la modalidad de sexting.

El operativo fue adelantado por unidades del GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación que permitió establecer que los dos sujetos, presuntamente, exigían 4 millones de pesos a una víctima a cambio de no divulgar fotografías de carácter íntimo.

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“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a no ceder ante este tipo de exigencias y denunciar de manera oportuna cualquier hecho de extorsión, a través de la línea 165 del GAULA, donde se les brindará atención y orientación inmediata bajo absoluta reserva.” Agregó el señor coronel Fabio Enrique Sierra Sierra, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta (E).

En el procedimiento, fue incautado dinero en efectivo y otros elementos, los cuales, junto con los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.