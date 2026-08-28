Restaurantes se unen para apoyar a pacientes con cáncer en Santander: aportarán 3 mil por cada plato

Una nueva iniciativa busca unir la gastronomía y la solidaridad en el área metropolitana de Bucaramanga. Se trata de “Sabores con Propósito”, una estrategia liderada por la Fundación Senosama y Acodrés en Santander, que durante septiembre permitirá a los ciudadanos disfrutar de diferentes preparaciones mientras contribuyen al acompañamiento de pacientes con cáncer.

Según explicó Claudia Mercedes Amaya, directora de la Fundación Senosama, actualmente son 16 restaurantes los que hacen parte de esta ruta gastronómica. Cada establecimiento seleccionó un producto de su menú, que puede ser un plato fuerte, una bebida o un postre, identificado como el plato de “Sabores con Propósito”.

Por cada uno de estos productos que sea comprado durante la campaña, que se desarrollará del primero al 30 de septiembre, el restaurante realizará un aporte de $3.000 a la Fundación Senosama.

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Los recursos serán destinados al costurero terapéutico, un espacio que la fundación desarrolla semanalmente para pacientes que atraviesan tratamientos contra el cáncer de mama, útero y ovario.

“Aprenden algún arte, alguna manualidad, pero además es un espacio donde ellas pasan un tiempo libre, se les olvida la enfermedad, se les olvida los dolores, charlan entre ellas, se ríen y realmente es terapia”, explicó Amaya.

La campaña coincidirá además con la celebración del mes del Amor y la Amistad y la Feria Bonita de Bucaramanga, fechas en las que se espera una mayor afluencia de personas a los restaurantes de la ciudad.

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La Fundación Senosama habilitará en su página web y redes sociales el listado de los establecimientos participantes, junto con la ubicación de cada uno, para que los ciudadanos puedan identificar los restaurantes de la ruta y preguntar directamente por el plato de “Sabores con Propósito”.

La invitación de la fundación es a convertir una salida a comer con amigos, pareja o familiares en una oportunidad para contribuir al bienestar de pacientes de escasos recursos que enfrentan un proceso de cáncer.