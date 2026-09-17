En Santander se reúnen expertos internacionales para hablar de liderazgo y gestión humana en salud

La Fundación Cardiovascular de Colombia - FCV, reunirá este viernes 18 de septiembre en Piedecuesta a expertos nacionales e internacionales para analizar los retos que enfrentan actualmente las organizaciones en materia de liderazgo, gestión humana y transformación.

Se trata del Summit Liderazgo & Gestión Humana en Salud 2026, un encuentro que busca poner sobre la mesa nuevas experiencias y prácticas relacionadas con la gestión de equipos, el desarrollo del talento y la construcción de culturas organizacionales.

Entre los invitados se encuentran representantes de instituciones como Mayo Clinic, Fundación Valle del Lili, Siemens Healthineers y Keralty, además de líderes de otros sectores económicos, entre ellos el Banco de Occidente.

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Durante la jornada se abordarán asuntos como el liderazgo en escenarios de incertidumbre, la gestión del cambio, la transformación cultural y digital, las habilidades humanas para el futuro, la felicidad productiva y la atención centrada en las personas.

La FCV también compartirá su experiencia en procesos de cultura, liderazgo, transformación, propósito y desarrollo de capacidades, con el objetivo de aportar a la discusión sobre cómo fortalecer las organizaciones y sus equipos.

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El encuentro está dirigido principalmente a profesionales y líderes interesados en conocer otras experiencias y actualizarse frente a las nuevas formas de gestionar equipos en entornos de cambio permanente. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados.

Las personas interesadas pueden consultar la agenda y realizar su inscripción en la página de eventos de la Fundación Cardiovascular de Colombia.