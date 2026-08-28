Presidencia designa delegado en la UIS y falta por asignar en la Cámara de Comercio de Bucaramanga

Bucaramanga

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, informó que el Gobierno Nacional no designa aún a sus representantes en la junta directiva de este organismo.

El presidente colombiano tiene dos asientos en la junta directiva de la Cámara; hay un antecedente, lo ocurrido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro que nombró como sus delegados a tenderos, entre ellos a María Fonseca, representante de una asociación local que agrupa a los propietarios de estos establecimientos comerciales en barrios de Bucaramanga.

En cambio, el Gobierno Nacional ya designó su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

El representante del presidente De La Espriella ante la universidad pública más importante en el oriente es Wilson Caballero Ariza, quien hizo parte de la oficina de abogados del jefe de Estado, Abelardo De la Espriella.

Fuentes consultadas por Caracol Radio indicaron que en Santander poco se sabe de una delegación que hizo el gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander, UIS.