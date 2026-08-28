Repatriaron a Bucaramanga el cuerpo del colombiano que murió en operativo del ICE en Estados Unidos

La exesposa del agente de ICE, identificado como David Michael Brouillette, dijo que el funcionario la llamó para pedir que ‘encubriera su reputación’ (Foto: Caracol Radio / Cortesía facebook Camilo Romero / Cortesía X @KovacicRay)

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, regresó a Bucaramanga, pero sin vida, luego de morir durante un confuso operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos - ICE, ocurrido el pasado 13 de julio en Biddeford, Maine, Estados Unidos.

El cuerpo del joven fue repatriado hasta la capital santandereana, donde sus familiares realizaron las exequias en la tarde de ayer 27 de agosto en el parque memorial Tierra Santa. La familia ha mantenido absoluta reserva frente a lo ocurrido y, hasta el momento, no ha querido entregar declaraciones a los medios de comunicación.

Durán Guerrero estaba casado y era padre de una niña de apenas tres años. Según la información conocida sobre el caso, el joven se encontraba legalmente en Estados Unidos y no tenía antecedentes ni récord criminal.

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Ahora, la atención está puesta en las investigaciones que buscan establecer con claridad qué ocurrió durante el procedimiento de los agentes del ICE y determinar las responsabilidades por la muerte del joven santandereano.

Mientras su familia afronta el duelo, permanece la incertidumbre sobre las circunstancias en las que Joan Sebastián perdió la vida y sobre las explicaciones que deberán entregar las autoridades estadounidenses frente a este caso que cumple 45 días sin resolverse y que enluta a una familia bumanguesa.