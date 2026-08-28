Ecopetrol cancela campaña en Campo Provincia por alteraciones de orden público

Bucaramanga

Ecopetrol anunció la cancelación de una campaña de reacondicionamiento de pozos en el Campo Provincia, ubicado en el municipio de Sabana de Torres en Santander, debido a las alteraciones del orden público que se presentan en la zona y que, según la petrolera, impiden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para continuar con las operaciones.

De acuerdo con la empresa, desde hace más de dos semanas se presentan vías de hecho en el pozo Sabana 6, promovidas por un líder comunitario que exige la contratación de personas específicas para diferentes cargos. Ecopetrol señaló que estas solicitudes no son viables, debido a que las vacantes ya fueron asignadas mediante un proceso de selección adelantado por la empresa contratista. Según el comunicado, los candidatos postulados por el líder no superaron las pruebas técnicas establecidas.

La empresa aseguró que ha mantenido espacios de diálogo y concertación con la comunidad, con el acompañamiento de autoridades locales, departamentales y nacionales, pero hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita levantar las vías de hecho y garantizar la movilidad y seguridad requeridas para el funcionamiento del taladro.

La suspensión tendrá impactos económicos para trabajadores, contratistas, proveedores y familias del municipio. En julio de 2026, Ecopetrol registró 431 trabajadores con dedicación exclusiva a actividades contratadas en Sabana de Torres. Además, sus empresas aliadas realizaron contrataciones de bienes y servicios por 6.117 millones de pesos durante ese mismo mes.

Ecopetrol advirtió también que, a mediano plazo, la suspensión de la campaña podría afectar la disponibilidad futura de gas natural y generar restricciones en el suministro domiciliario para habitantes de Sabana de Torres, Rionegro, Maracaibo y Simonica.

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