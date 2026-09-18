Febecol y Cámara de Comercio de Bucaramanga piden suspender el Día sin carro del 30 de septiembre

La Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia (Febecol) y la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), como gremios económicos en Santander, también cuestionaron la realización del Día sin carro previsto para el próximo 30 de septiembre en el área metropolitana, al advertir posibles afectaciones para el comercio y otros sectores productivos.

Farid Jones, director ejecutivo de Febecol, hizo un llamado a los alcaldes del área metropolitana para reconsiderar la medida y planteó que la jornada podría generar una reducción de entre el 80% y el 85% en las ventas de combustibles. Según sus estimaciones, los distribuidores y estaciones de servicio dejarían de recibir entre 1.500 y 2.000 millones de pesos durante ese día.

El dirigente también advirtió sobre una posible disminución en el recaudo de la sobretasa a la gasolina. Señaló que Bucaramanga podría dejar de percibir entre 100 y 150 millones de pesos, mientras que el impacto para el área metropolitana rondaría los 300 millones.

A estas voces se sumó Juan Carlos Rincón Liévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien calificó la medida como lesiva para el comercio y las actividades económicas. Según el dirigente gremial, las anteriores jornadas han generado afectaciones en las ventas, especialmente cuando coinciden con temporadas comerciales.

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La Cámara de Comercio pidió suspender la iniciativa planteada para el 30 de septiembre y cuestionó los beneficios que, según indicó, tendría la jornada para la actividad empresarial.

Los gremios plantean que la decisión sea revisada de manera conjunta con los alcaldes y demás actores económicos de la región, buscando conciliar los objetivos ambientales de la jornada con la actividad comercial y productiva.