Estas son las campañas de ANATO para apoyar al sector turismo tras el terremoto en Colombia

La presidenta de ANATO, Paula Cortés Calle, aseguró en diálogo con 6AM W de Caracol Radio que el gremio está a la espera de conocer los decretos de la emergencia económica para atender las necesidades de las zonas turísticas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Cortés señaló que la propuesta que han planteado las agencias incluye subsidios para proteger el empleo, reducción del IVA en tiquetes aéreos y paquetes turísticos, líneas especiales de crédito respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, alivios tributarios y flexibilización de penalidades comerciales. Estas medidas buscan reactivar el turismo en las regiones impactadas y dar soporte a los empresarios del sector que enfrentan dificultades tras el sismo.

Durante el 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, que se realiza en Barranquilla con más de 1.000 empresarios y profesionales del sector, la dirigente gremial aseguró que también se requiere que los colombianos no cancelen sus reservas turísticas y apoyen a las regiones turísticas impactadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

“Hoy nos reunimos con el corazón puesto en las regiones afectadas por el reciente sismo y, especialmente, en las familias, las comunidades y nuestros empresarios del turismo de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

De acuerdo con las agencias de viajes, el turismo generó USD 11.418 millones en divisas durante 2025, con un crecimiento de 11,4%. Además, en el primer trimestre de 2026 alcanzó USD 3.146 millones, un 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras consolidan al turismo como uno de los principales motores económicos del país, superando en generación de divisas a sectores tradicionales como el café y el carbón.

Finalmente, Cortés comentó que debido a la debilidad del dólar la salida de colombianos al exterior se ha venido incrementando a un ritmo de dos dígitos, lo que representa tanto una oportunidad como un desafío para la balanza de pagos del sector turístico nacional.