Presidente de la República anunció entrega de subsidios en Cali y maquinaria amarilla

Presidente de la República Abelardo De La Espriella asistió a una Eucaristía en Cali en homenaje a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto. Lo acampañan el Alcalde de Cali Alejandro Eder y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro

En su tercera visita a Cali, desde que ocurrió el terrmoto, el presidente de la República Abelardo De La Espriella, anunció a los caleños que el primer desembolso de auxilios económicos para los damnificados por pédida de vivienda se hará este fin de semana para comenzar la entrega el próximo 31 de agosto.

Durante el encuentro en la ciudad el presidente entregó personalmente el documento que representa el subsidio de arrendamiento por $1050.000 que será entregado durante tres meses y con la posibilidad de extenderse durante tres meses más, indicó Abelarde De La Espriella.

Según el alcalde de Cali Alejandro Eder, se espera que la semana entrante se instale una mesa técnica con el Ministerio de Vivienda para apoyar a todas las familias afectadas.

La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, reportó al presidente que en todo el departamento hay 70 mil viviendas afectadas, de ellas 23 mil estan inhabitables, 7 mil están colapsdas y el resto está en proceso de evaluación de reforzamiento o demolición.

La mandataria calcuó que la recuperación del Valle del Cauca estaría entre los $19 billones de pesos.

La participación de los empresarios

Sergio Marín Valencia, gerente general de Marval, empresa llegó en el 2002 a Cali, manifestó que a partir del desarrollo de proyectos sostenibles se une a la recuperación de la ciudad, anuncio que detalló el presidente de la República.

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