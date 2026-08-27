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27 ago 2026 Actualizado 17:27

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Vuelta a España

¡Un colombiano en el top 10! Así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras la etapa 6

Tadej Pogacar continúa como líder de la clasificación general.

Tadej Pogacar, líder de la Vuelta España / Getty images

Tadej Pogacar, líder de la Vuelta España / Getty images / Alexander Hassenstein

Tadej Pogacar, líder de la Vuelta España / Getty images
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Tadej Pogacar volvió a imponerse en la Vuelta España, al quedarse con el triunfo en la sexta fracción de la carrera, la cual tuvo un recorrido de 177.4 kilómetros. La jornada también tuvo cuatro premios de montaña, de los cuales uno fue de primera categoría, a poco más de 20 kilómetros para la meta.

Esta fue la tercera victoria del pedalista de 27 años, tras imponerse en la crono de la primera jornada y en el cuarto día. El esloveno lo hizo luego de vencer en el sprint final al español Enric Mas, quien fue el único que le aguantó la subida del premio de primera categoría y posteriormente fue vencido en la recta final.

Así quedó la etapa 6 de la Vuelta España

Detrás de Pogacar entró Enric Mas con el mismo tiempo, mientras que en el tercer lugar lo hizo el belga Ramses Debruyne, mientras que Primoz Roglic llegó en la octava posición.

Por parte de los colombianos, el mejor fue Harold Tejada, quien llegó en la quinta casilla a 46 segundos de Tadej Pogacar. Santiago Buitrago, quien hizo parte de la fuga, cruzó en el puesto 19.

POSCiclistaEquipoDIF
1Tadej PogacarTeam UAE4:12:40
2Enric MasMovistarm.t.
3Ramses DebruyneAlpecin+46″
5Harold TejadaAstana"
19Santiago BuitragoBahrain+ 3′48″
73Juan Felipe RodríguezEF Education+ 7′19″
144Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 30′22″
167Juan Guillermo MartínezTeam Picnic"

Clasificación general de la Vuelta España tras etapa 6

El líder sigue siendo Tadej Pogacar, pero el cambio está en el segundo puesto, pues ahora lo integra el español Enric Mas. Primoz Roglic, por su parte, cayó al tercer puesto y ahora se ubica a 4 minutos y 21 segundos del líder.

Harold Tejada, con su gran etapa de este jueves, quedó ubicado en la décima posición a 6 minutos y 30 segundos del líder. El segundo mejor colombiano es Juan Felipe Rodríguez, en el puesto 26, a más de 20 segundos de diferencia.

POSCiclistaEquipoDIF
1Tadej PogacarTeam UAE11:26:01
2Enric Mas Movistar Team Red+ 3′34″
3Primoz RoglicRed Bull Bora+ 4′21″
10Harold TejadaAstana+ 6′30″
26Juan Felipe RodríguezEF Education+ 20′22″
36Santiago BuitragoBahrain+ 27′45″
145Iván Ramiro SosaKern Pharma+1:01:43
142Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+1:05:25

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David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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