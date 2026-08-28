EN VIVO Etapa 7 de La Vuelta a España: Siga el minuto a minuto con Tadej Pogačar, Roglič y más (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La séptima etapa de la Vuelta a España 2026 se disputará este viernes 28 de agosto entre Vall d’Alba, en Castellón, y Aramón Valdelinares, en Teruel. Serán 149,8 kilómetros en una jornada de montaña que irá aumentando su dificultad hasta terminar en una llegada en alto, ideal para que los aspirantes a la clasificación general intenten marcar diferencias.

La etapa consiste en aproximadamente 3.685 metros de desnivel positivo, por lo que será una de las jornadas más exigentes de esta primera semana.

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Valdelinares, el gran reto

La carrera sale de Vall d’Alba y pasa por Vilafamés, La Barona, Les Useres, Costur, Figueroles y Llucena del Cid, antes de afrontar el Puerto El Remolcador, con cima a 985 m. Después llega el Alto de Zucaina (817 m), para continuar hacia Montanejos, Puebla de Arenoso, Olba y Fuentes de Rubielos.

En la parte decisiva aparecen Fuente de Rubielos y el Puerto de San Rafael. La etapa termina con la subida a Aramón Valdelinares, de 9,8 km al 5,9 %, cuya meta estará situada a 1.963 metros de altitud.

Pogačar busca asegurar su victoria

Tadej Pogačar llega como líder indiscutido después de haber ganado tres etapas en la primera semana y buscará aprovechar la llegada en alto para seguir aumentando su diferencia en la clasificación general. Tras su victoria en Castellón, Enric Mas se consolidó como su principal perseguidor, mientras que corredores como Primož Roglič y Richard Carapaz intentarán recortar tiempo en una jornada que puede ser decisiva

¿Cómo van los colombianos?

Harold Tejada (Astana), con su gran etapa de este jueves, quedó ubicado en la décima posición a 6´30″ segundos del líder. El segundo mejor colombiano es Juan Felipe Rodríguez (EF Education), en el puesto 26, a más de 20″ segundos de diferencia.

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