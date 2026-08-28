FIFA cambia sanción a Argentina por incidentes en la final del Mundial: conozca los detalles

La FIFA aceptó la solicitud de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que los jugadores y miembros del cuerpo técnico sancionados por los incidentes ocurridos durante el Mundial 2026 puedan cumplir sus castigos en amistosos internacionales de categoría A. De esta manera, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala podrán comenzar a descontar sus fechas de suspensión en los próximos compromisos de la selección.

Le puede interesar: Andreas Leknessund se llevo la etapa 7 de La vuelta a España con colombianos en el top 10: Resumen

¿Cuáles fueron las sanciones?

Paredes recibió una suspensión de 10 partidos, mientras que Molina fue castigado con siete fechas. Almada deberá cumplir una jornada y Ayala, integrante del cuerpo técnico albiceleste, recibió una sanción de tres partidos. Los castigos se originaron por los incidentes posteriores a la final del Mundial frente a España.

Vea también: Andrey Estupiñán tras primer gol con Millonarios: “Estamos a disposición de lo que decida el profe”

Una ventana para reducir las fechas

La decisión representa una oportunidad para que Argentina avance en el cumplimiento de las sanciones durante las próximas fechas FIFA. Entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre la Albiceleste podría disputar hasta cuatro amistosos, mientras que entre el 9 y el 17 de noviembre tendría la posibilidad de jugar otros dos. La AFA, además, mantiene su intención de apelar las sanciones para intentar reducirlas.