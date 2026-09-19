Luis Suárez marcó en agridulce empate del Sporting: así queda la tabla de goleadores en Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

¡Luis Javier Suárez continúa on-fire en la Liga Portuguesa! Este sábado 19 de septiembre, el delantero colombiano anotó por sexto partido consecutivo. Esta vez su víctima fue el Arouca, aunque el tanto no sirvió para evitar el empate del Sporting en condición de local (2-2).

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El Sporting se adelantó nada más comenzar el duelo, en el minuto tres, cuando Maxi Araújo regateó a un defensa por la derecha y centró para Gonçalo Inácio, quien, de cabeza, superó al portero rival.

Los ‘leones’ siguieron amenazando y, en el 17′, el español Iván Fresneda, tras una internada por la banda derecha, asistió al colombiano Luis Javier Suárez, quien disparó en el área para hacer el segundo gol del partido y su sexto en la Liga de Portugal. Véalo acá:

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El Sporting mantuvo el control durante los primeros 45 minutos, en gran medida gracias a Sergi Altimira, recién fichado del Betis, que fue clave en los aspectos ofensivos de su nuevo equipo y supuso un obstáculo para el ataque del Arouca, con numerosas recuperaciones de balón.

Pero al comienzo de la segunda mitad, los de Lisboa se quedaron con diez tras la expulsión del belga Zeno Debast por una dura falta sobre un rival, lo que permitió al Arouca crecer y buscar el empate.

La resistencia del Sporting se mantuvo hasta el 81′, cuando el gallego José Fontán marcó el 2-1 de penalti, mientras que el 2-2 se logró en el 87′ gracias a un desvío de Dylan Nandín en el área.

Es el tercer empate y la tercera ventaja desperdiciada por los ‘leones’ en esta Liga de Portugal, en la que podrían alejarse aún más de sus rivales, el Porto y el Benfica, que este domingo se enfrentarán en el clásico.

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Así quedó Luis Suárez en la tabla de goleadores en Portugal