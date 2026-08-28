“Este tipo de eventos son muy complicados de predecir”: experto sobre riada en Nepal

En la madrugada de este viernes, 28 de agosto, autoridades de Nepal dieron una nueva cifra de muertos a causa de la riada que golpeó una zona de ese país fronteriza con el Tíbet. Según mencionaron, ya son 538 el número de cuerpos encontrados tras la emergencia en la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

Lea más: “Sistema de alarma no tenemos; la inundación ha venido sin saber”: residente de Nepal tras riada

Por este motivo, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, habló Eñaut Izaguirre, geógrafo y experto en glaciares, quien explicó la coyuntura desde un punto de vista teórico.

Izaguirre, quien estaba como turista en esa zona, explicó que, realmente, “este tipo de eventos son muy complicados de predecir y, sobre todo, en un país como Nepal, en donde la gente está habitando donde se puede, que es, básicamente, en las zonas fértiles, las tierras planas y cerca de los ríos, entonces es muy complicado que, a partir de un evento de tal magnitud, haya un alerta temprana y se pueda dar una evacuación efectiva”.

¿Se puede presentar otra emergencia?

Por otro lado, el experto explicó si se podría dar una nueva emergencia y, además, cómo se dio el desastre del pasado 26 de agosto.

“Hay que comentar que el primer evento no ocurre por el vaciamiento de un lago, sino que es la propia montaña, es el descalzamiento de la roca madre de la montaña y el glaciar que tiene por encima. Lo que cae genera una caída de más de mil metros, eso genera un impacto terrible, de hecho se registra un sismo de 5.2 por este evento, y todo eso es lo que después genera una gran riada aguas abajo”, narró.

Le puede interesar: “Glaciares están muy inestables por el cambio climático”: geólogo sobre riada entre Nepal y Tíbet

Y agregó: “A partir de ahí, los sedimentos que han quedado no consolidados son los que han generado dos lagos más en la cabecera de este valle y son los que, ahora, las autoridades de Nepal están dando riesgo de que puedan drenarse, que de hecho uno de ellos ya está drenando y se está dando un aumento del caudal debido a este evento, pero no tan peligroso como el primer evento, pero sí hay que tener un ojo puesto en ello”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:20 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: