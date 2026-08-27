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27 ago 2026 Actualizado 17:34

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“Glaciares están muy inestables por el cambio climático”: geólogo sobre riada entre Nepal y Tíbet

El geólogo Bishal Nath Upreti contó en 6AM W que han sido rescatadas poco más de 239 personas, entre quienes se encontraban 27 extranjeros. Además, 165 cuerpos han sido recuperados recientemente, mientras continúa la búsqueda de los demás desaparecidos.

“Glaciares están muy inestables por el cambio climático”: geólogo sobre riada entre Nepal y Tíbet

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En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, el geólogo Bishal Nath Upreti, quien es presidente y fundador del Centro de Nepal para la Gestión de Desastres, se pronunció acerca de la emergencia derivada de la riada y el deslizamiento masivo de tierra entre Nepal y Tíbet que ha dejado más de 300 muertos y 1.400 desaparecidos hasta el momento.

En primer lugar, Upreti aseguró que han sido rescatadas poco más de 239 personas, entre quienes se encontraban 27 extranjeros. Además, confirmó que 165 cuerpos han sido recuperados recientemente, mientras continúa la búsqueda.

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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