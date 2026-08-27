“Sistema de alarma no tenemos; la inundación ha venido sin saber”: residente de Nepal tras riada

La riada que golpeó a Nepal este 27 de agosto por el desbordamiento del río Bhote Koshi, en la frontera del país asiático con el Tíbet, ya deja 289 personas fallecidas, hasta el momento, según confirmaron autoridades de esa nación.

Por este motivo, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, habló Gokul Sapkota, residente en Nepal, y quien tiene una agencia de viajes cerca a la zona de la emergencia, para narrar lo sucedido y cómo está colaborando en la atención del desastre.

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“Estamos trabajando para hacer rescates, salvar a la gente que necesita ayuda desde ayer, porque ayer todo el día lo hemos hecho y hoy también. Ayer fue un desastre muy triste, la gente todavía no tiene ganas de hacer nada, ha sido un desastre sin esperar”, dijo Sapkota en su primera intervención.

El manejo de la emergencia

Por otro lado, el residente en Nepal explicó cómo se está atendiendo la emergencia, y comentó que en el momento ya se cuentan con “bastantes militares que están bien y saben muy bien cómo hacer rescates. Tenemos guías de montaña que saben hacer muy bien los rescates y tenemos helicópteros, tanto de militares como de privados, y están trabajando”.

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“Cómo no se puede ir en carro porque todas las carreteras están destruidas, los puentes también, por eso se tiene que ir en helicóptero para los pueblos cerca de la frontera del Tíbet y como se tapó todo, además, no se puede ni andar en estos pueblos porque ya está lleno de barro y se hunde cuando se pisa ahí, por eso tenemos dificultad”, contó.

“Sistema de alarma no tenemos”

Por otro lado, Sapkota se refirió a la prevención de estos desastres por medio de alertas tempranas o alarmas, como en el caso de los terremotos.

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“Sistema de alarma no tenemos, igual se podía dar información en móvil o llamar o avisar a la gente del pueblo, pero de todas formas la inundación ha venido sin saber, tipo como un terremoto, porque como la lluvia en la parte de Nepal se volvió una avalancha, vino de repente desde el Tíbet y no podíamos estar en acción”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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