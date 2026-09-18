Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 sep 2026 Actualizado 06:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Encuentran sin vida a joven colombiana en un apartamento en México: Autoridades investigan

Nataly Osma se hospedaba junto con una amiga en un inmueble de la colonia Tabacalera, al que habían llegado mediante una plataforma de alojamiento temporal.

Imagen de referencia de la bandera de México. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de la bandera de México. Foto: Getty Images. / Simon McGill

Imagen de referencia de la bandera de México. Foto: Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

Nataly Osma Pinilla, una joven colombiana de 29 años, fue localizada sin vida la mañana del jueves 17 de septiembre en un departamento rentado mediante Airbnb en la Ciudad de México, ubicado sobre avenida Insurgentes, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, Nataly había salido de fiesta con una amiga la noche del miércoles 16 de septiembre y ambas regresaron posteriormente al alojamiento.

La joven fue encontrada sin vida sobre una cama. El cuerpo no presentaba lesiones visibles y se reportó que había vómito a su alrededor.

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento y las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Una de las líneas que se investiga es la posibilidad de una intoxicación, debido a que las dos mujeres presentaron malestares después de haber salido a cenar.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente que los alimentos hayan provocado la muerte de Nataly.

Los estudios periciales serán los que permitan determinar la causa del fallecimiento y establecer si existe alguna relación entre lo ocurrido después de la cena y la muerte de la joven.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado