Encuentran sin vida a joven colombiana en un apartamento en México: Autoridades investigan

Imagen de referencia de la bandera de México. Foto: Getty Images. / Simon McGill

Nataly Osma Pinilla, una joven colombiana de 29 años, fue localizada sin vida la mañana del jueves 17 de septiembre en un departamento rentado mediante Airbnb en la Ciudad de México, ubicado sobre avenida Insurgentes, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, Nataly había salido de fiesta con una amiga la noche del miércoles 16 de septiembre y ambas regresaron posteriormente al alojamiento.

La joven fue encontrada sin vida sobre una cama. El cuerpo no presentaba lesiones visibles y se reportó que había vómito a su alrededor.

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento y las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Una de las líneas que se investiga es la posibilidad de una intoxicación, debido a que las dos mujeres presentaron malestares después de haber salido a cenar.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente que los alimentos hayan provocado la muerte de Nataly.

Los estudios periciales serán los que permitan determinar la causa del fallecimiento y establecer si existe alguna relación entre lo ocurrido después de la cena y la muerte de la joven.