350 jóvenes de Boyacá se reunirán en Guateque y Sutatenza para definir su agenda

Asamblea Departamental de Juventud de Boyacá se desarrollará este fin de semana en los municipios de Guateque y Sutatenza / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

Este fin de semana se adelantará en los municipios de Guateque y Sutatenza la quinta Asamblea Departamental de Juventud de Boyacá, un espacio que reunirá a 350 jóvenes provenientes de los 123 municipios del departamento, incluidos representantes de las 13 provincias y los dos distritos especiales.

Anthony Delgado, integrante de la Plataforma Departamental de Juventud de Boyacá, señaló que el encuentro busca convertirse en un escenario de participación y construcción colectiva para abordar las principales necesidades de las nuevas generaciones.

“Van a ser 350 jóvenes de los 123 municipios del departamento de Boyacá, exactamente de las 13 provincias y los dos distritos especiales, que nos van a acompañar a desarrollar el máximo espacio de deliberación de los jóvenes boyacenses”.

Durante la jornada central, que se desarrollará el sábado en el Centro de Estudios de Sutatenza, los participantes trabajarán en 11 mesas temáticas, en las que se discutirán asuntos relacionados con educación, salud, diversidad, cultura, turismo, economía y emprendimiento, entre otros.

“Vamos a trabajar a través de 11 mesas de participación o 11 mesas temáticas que van a abordar cada uno un tema puntual. Cada una va a tratar diferentes temas que le interesan a la juventud boyacense y, claramente, con el acompañamiento de la institucionalidad”.

Uno de los principales resultados de la Asamblea será la construcción de la Agenda Departamental de Juventud, documento que recogerá las propuestas y compromisos surgidos de las mesas de trabajo.

De acuerdo con Delgado, esta agenda pretende convertirse en una hoja de ruta para presentar las necesidades y propuestas de los jóvenes ante la Gobernación de Boyacá.

“Al ser el máximo órgano de decisión a nivel departamental, el documento asambleario que se emana de esta asamblea se llama Agenda Departamental de Juventud, que va a ser una hoja de ruta para la Gobernación de Boyacá”.

La intención es que las conclusiones no se queden únicamente en el papel, sino que permitan establecer compromisos concretos con las diferentes secretarías del departamento y definir acciones que puedan desarrollarse durante 2026.

“Como son 11 mesas, vamos a tener 11 ejes temáticos a través de este documento asambleario. Van a salir compromisos para incluirlos en la política departamental de juventud y también actividades o problemáticas que tengamos que resolver en esta vigencia”.

La programación comenzará el viernes 28 de agosto con el recibimiento de las delegaciones y un acto protocolario de apertura en Guateque. El sábado estará dedicado principalmente al desarrollo de las 11 mesas temáticas en Sutatenza.

La agenda continuará el domingo 30 de agosto con actividades de integración, entre ellas una caminata y un rally, antes del regreso de las delegaciones a sus municipios.

El proceso de selección despertó un amplio interés entre los jóvenes del departamento. Según Delgado, más de 450 personas se inscribieron, y posteriormente fueron seleccionadas las delegaciones teniendo en cuenta evidencias de sus procesos de liderazgo y participación.

La Asamblea busca así convertirse en un espacio para que las voces de los jóvenes de las diferentes regiones de Boyacá tengan incidencia en las decisiones y políticas públicas del departamento.