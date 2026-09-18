Amor y Amistad: Bogotá implementa medidas para prevenir la violencia

Según la Secretaría de la Mujer, durante el fin de semana de Amor y Amistad de 2025, los servicios encargados de atender violencias registraron un 39% más de incidencia que durante la misma fecha en 2024. Así mismo, confirmaron que según SIEDCO de la Policía Nacional, los delitos de alto impacto con víctimas mujeres aumentaron en un 22% y la violencia intrafamiliar en un 36% respecto al año anterior.

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Con esto, los datos permiten confirmar que la celebración de Amor y Amistad suele ser sinónimo de violencia en la ciudad y en el país. Diferentes factores se acumulan en este día y permiten explicar una mayor incidencia de violencia. Dentro de estos, la Policía Nacional ha hecho un llamado explícito en años anteriores para evitar riñas y el consumo excesivo de alcohol alrededor de las diferentes reuniones sociales que abundan en esta fecha. La Secretaría de Mujer lo atribuye además a “creencias, imaginarios y comportamientos que reproducen desigualdades y normalizan formas de control en las relaciones.” Según la Secretaría, los celos y la posesión sobre las parejas son factores que se asocian a la celebración de la fecha, se evidencia un incremento en la violencia de género.

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Por esto, se habilitarán jornadas de prevención en el marco de la celebración el 18, 19, 23 y 24 de septiembre de 2026 en 22 puntos de 15 localidades. Dentro de estas se encuentran Titán Plaza, la Marichuela, La Uribe, Galerías, Octava Sur, entre otras.

Además, La Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Seguridad estarán presentes en zonas de rumba, centros comerciales, plazas de mercado, instituciones educativas y en el Aeropuerto El Dorado en articulación con la campaña #QueSeNote. Esta, hace parte de una estrategia de transformación cultural que la secretaría promueve en busca de herramientas para cuestionar prácticas de control, fortalecer redes de apoyo y construir relaciones basadas en la autonomía, la reciprocidad y el respeto.

Así las cosas, las jornadas de prevención en los distintos puntos de la ciudad, contarán con acciones orientadas a reconocer comportamientos dañinos y otras señales de violencia, así cómo brindar información sobre las rutas y servicios disponibles para las mujeres. La Secretaría de Seguridad desarrollará a su vez actividades pedagógicas entre las 11:00 am y las 9:00 pm en diferentes puntos de la ciudad para abordar de manera cercana situaciones cotidianas que pueden convertirse en señales de control o violencia.

Se reiteran las rutas de atención disponibles a la ciudadanía, la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137 y el WhatsApp 300 755 1846 con disponibilidad las 24 horas del día. Ante emergencias, la Línea de Emergencias 123 está siempre habilitada.

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Todo lo anterior sucede en el marco del Plan Distrital de Acción Preventiva con el único propósito de lograr disminuir violencias que incrementan en el Mes del Amor y la Amistad. Según la Secretaría de Mujer,

“los delitos de alto impacto y la violencia intrafamiliar han incrementado en los últimos años. Lo que queremos es que las mujeres se sientan libres, seguras y sin miedo de celebrar esta fecha.”



