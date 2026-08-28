Capturan a presuntos responsables de atacar a una mujer con ácido en medio de un atraco en Ibagué

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, confirmó la captura de dos personas como presuntos responsables de quemar en el rostro a una mujer con ácido en medio de un caso de robo que se registró el pasado 14 de agosto en la urbanización San Francisco de la capital del Tolima.

“Gracias al trabajo que viene haciendo nuestra Policía Metropolitana y a ese trabajo que viene haciendo nuestra inteligencia, se hace justicia por ti Jenny, dimos con el paradero con los delincuentes que atentaron contra la vida de una mujer indefensa en nuestra capital musical”, dijo que la alcaldesa de Ibagué.

Por su parte, el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que en un trabajo articulado se logró la detención de estas personas que serían los presuntos responsables de lanzar una sustancia quima en el rostro de una ciudadana.

“En este caso tendrán que responder por el presunto delito de tentativa de homicidio, contra esta persona, seguiremos la investigación para dar con el paradero de esa estructura que se dedica al hurto”, dijo el coronel, Edgar López.

La Policía entregó detalles de la investigación

Según la Policía Metropolitana de Ibagué, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se capturó a estos dos hombres requeridos por los delitos de lesiones con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares, en concurso con hurto calificado y agravado.

“De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 14 de agosto de 2026, hacia las 11:30 de la mañana, en la urbanización San Francisco. En este lugar, una mujer habría resultado lesionada con una sustancia química de tipo ácido, luego de intentar intervenir en defensa de una vecina que, presuntamente, estaba siendo víctima de un hurto”, reveló la Policía.

Las labores investigativas permitieron identificar a los dos presuntos responsables y recopilar los elementos materiales probatorios, dando lugar a la expedición de las respectivas órdenes de captura por los delitos anteriormente señalados.

Una vez materializadas las capturas, Óscar Anave y William Betancourt fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente que continuará con el proceso judicial correspondiente.