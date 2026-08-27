Primera dama enviará más de 80 toneladas de ayudas para los afectados por incendios en Tolima

Tolima

A través de la oficina de la primera dama, Ana Lucía Pineda, se espera que en las próximas horas lleguen más de 80 toneladas de ayudas para las familias damnificadas por los incendios forestales, que superan las 2.600 en el sector agropecuario.

Ese fue uno de los principales anuncios del presidente Abelardo de la Espriella durante su visita de este jueves 27 de agosto, en medio de la cual lideró un Puesto de Mando Unificado desde el municipio de San Luis.

“Nos ha dicho hoy la primera dama que, entre mañana y pasado mañana, va a movilizar hacia el departamento más de 80 toneladas adicionales de ayudas humanitarias. Estas ayudas permitirán llevar agua, alimentos, insumos de primera necesidad y elementos esenciales a quienes más lo necesitan”, detalló el presidente.

A su vez, ordenó que las ayudas lleguen sin intermediarios y hasta las zonas más alejadas del territorio tolimense, donde se encuentran las familias más afectadas. Adicional a esto, precisó que el Ministerio de Salud y Protección Social deberá acompañar con jornadas de valoración médica.

“Vamos a proteger la salud de los tolimenses. El Ministerio de Salud reforzará la atención y vigilancia de enfermedades respiratorias y demás afectaciones asociadas al humo y la contaminación generados por los incendios, especialmente entre niños, adultos mayores y población vulnerable”, aseguró el presidente.

También llamó la atención el anuncio de crear una Zona Franca Especial Agropecuaria en Ibagué, para atraer inversionistas o empresas y generar nuevos empleos que permitan superar la crisis económica relacionada con los incendios forestales, que hasta ahora dejan pérdidas superiores a los $134.000 millones en el sector productivo.