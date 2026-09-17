Juez de Ibagué admite tutela contra decisión que frenó programa Nacional de estímulos culturales

Tolima

Caracol Radio conoció que el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió una acción de tutela que busca suspender la decisión que tomó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura para no seguir adelante con la asignación de recursos del programa nacional de estímulos.

Aunque, se admite, no se accedió a la solicitud de una medida provisional de suspender la resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026 publicada un día antes de la fecha en la que se tenía que revelar la adjudicación de estas convocatorias.

Caracol Radio dialogó con Cenuver Giraldo, periodista, actor y bailarín del Tolima, quien interpuso el la acción de tutela debido a que califica la suspensión del programa de estímulos como arbitraria.

“De una forma repentina y sin explicación el ministerio un día antes publica que ya no van a ver ganadores y toda la gente que presentó sus propuestas no van a ser evaluadas, no van a ser revisadas y que no se cuenta con el equipo técnico para revisarlas y mejor darán otra destinación a los recursos”, dijo Cenover Giraldo.

Según Giraldo, en el país fueron más de 1.300 personas las que presentaron sus propuestas en el mes de marzo ante el Ministerio de Cultura, ahora buscan con la acción de tutela que se retome el proceso, se evalúen las propuestas y se de a conocer los ganadores.

“Ellos están violando el debido proceso, estamos pidiendo que esa resolución se suspenda y el ministerio cumpla con lo que se comprometió y es entregar los estímulos”, destacó.

Cenuver Giraldo, periodista, actor y bailarín del Tolima, aseguró que ahora el Ministerio de Cultura deberá responder al juzgado para que se tome una decisión de fondo.

Finalmente, aseguró que con la suspensión de esta convocatoria el sector de la cultura en el Tolima dejaría de percibir más de $1.000 millones que se lograban jalonar con las propuestas presentadas. Además, que hay un número importante de personas esperando el pago de la primera fase del programa.

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