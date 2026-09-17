Autoridades de Ibagué reportan 100 vehículos inmovilizados en el Día sin Carro y sin Moto

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, aseguró que en la jornada del día sin carro y sin moto fue una oportunidad para que los ciudadanos recorrieron la capital del Tolima utilizando diferentes alternativas de transporte.

“El transporte público, la bicicleta, la ciclovía y las actividades de la oferta institucional fueron algunas de las opciones utilizadas por los ibaguereños para desplazarse por la ciudad y disfrutar de sus espacios de una manera diferente”, dijo Camilo Martínez.

Según Martínez, como resultado de los controles, se impusieron 144 comparendos y fueron inmovilizaron 100 vehículos por incumplir las disposiciones establecidas para esta jornada.

“Vimos una ciudadanía que salió, que se movilizó en transporte público, que disfrutó de la ciclovía y que participó de nuestra oferta institucional. Además, cerramos de una manera diferente, con el Ciclopaseo ‘Simulacro Navideño’, demostrando que en Ibagué también podemos movernos de manera sostenible y disfrutar de nuestra ciudad”, aseguró el funcionario.

Finalmente, el secretario de Movilidad de Ibagué aseguró que “Esta jornada también nos permitió demostrar que existen otras formas de movernos por Ibagué. El llamado es a seguir utilizando el transporte público, la bicicleta y los diferentes medios alternativos, entendiendo que cada decisión que tomamos en las vías también aporta a una movilidad más sostenible, ordenada y segura”.

Dato: en la jornada no les fue bien a los comerciantes que calificaron el día sin carro y sin moto como perjudicial para la economía, por lo que desde los Gremios Económicos piden que este tipo de medidas se modifiquen por la afectación que generan.