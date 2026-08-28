Capturan a presunto asesino de líder sindical y docente en Turbo

Capturan al señalado homicida de un líder sindical en Turbo. Foto: Policía Urabá.

Apartadó, Antioquia

Un hombre conocido con el alias de “Juan” fue capturado en Apartadó, Urabá antioqueño, al ser señalado como el presunto responsable del homicidio de un líder sindical y docente, ocurrido en enero de 2025 en el corregimiento de Currulao, Turbo.

La captura fue realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el marco de la Operación Conjunta y Coordinada Themis 2.0. El procedimiento estuvo a cargo de unidades del Cuerpo Élite de la Seccional de Investigación Criminal Urabá, en coordinación con la Fiscalía 27 Especializada UEI de Medellín.

Detalles de la investigación

Según la investigación, alias “Juan” sería el presunto responsable material del asesinato ocurrido el 13 de enero de 2025 en el corregimiento de Currulao, donde fue asesinado el líder sindical y docente.

Las autoridades indicaron que los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada durante la investigación permitieron avanzar en el esclarecimiento del crimen.

“Entre las hipótesis que hacen parte del proceso se encuentra que el homicidio habría tenido relación con situaciones de carácter pasional”, detalló el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante Departamento Policía Urabá.

El caso había sido priorizado dentro de las acciones de las autoridades para esclarecer hechos violentos contra líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.

Durante la captura también fue incautado un teléfono celular, que será sometido a análisis técnicos y podría aportar nuevos elementos a la investigación.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y deberá responder por los delitos de homicidio y hurto, por los cuales tenía una orden de captura vigente.