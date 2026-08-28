‘La Mona’ sería la responsable de quemar dos estructuras en una finca de Santa Rosa de Osos . Foto: cortesía para Caracol Radio.

Santa Rosa de Osos- Antioquia

Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles de la incursión armada de un grupo ilegal en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, vereda Guanacas. Allí quemaron un invernadero dedicado al cultivo de tomate y una habitación, al parecer, utilizada para que en ocasiones los trabajadores durmieran allí. Las dos estructuras son de la misma finca.

El coronel Luis Fernando Muñoz manifestó a Caracol Radio que se maneja la hipótesis de que el frente 36 está tratando de ingresar a esa zona del Norte de Antioquia para controlar las extorsiones.

“Posiblemente con una represalia contra los propietarios del predio por su negativa a un pago de extorsiones. Hay un audio, de hecho, que circula en la zona, alias “La Mona”, declarado, pues, como objetivo militar a los propietarios del invernadero, tras negarse a pagar una cuota inicial de 60 millones de pesos y cobros mensuales de 20 millones. El 26 de agosto, habrían realizado presencia en la zona también integrantes del frente 36, realizando una especie de constreñimiento a la comunidad, suspendiendo actividades laborales y restringiendo el tema de movilidad en esa vereda”, reportó el oficial.

¿Quién es alias La Mona o La Caucana?

Según la información de los organismos de inteligencia, alias ‘La Mona’ o ‘La Caucana’ habría recibido la orden de alias ‘Chejo’, comandante del frente 36, para intentar controlar ese territorio del norte de Antioquia. Actualmente, sería la cabecilla de una comisión del mencionado frente que en el país es liderado por alias “Calarcá”. Esta orden se habría dado tras la salida del territorio de alias ‘Primo Gay’, quien comandaba el 5to. frente en territorios cercanos, pero que hoy integra el Clan del Golfo, como lo había advertido el pasado 8 de agosto Caracol Radio.

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