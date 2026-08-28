Volcamiento de un bus deja dos personas muertas y 15 heridas en la vía Saldaña-Neiva

Tolima

Sobre las 5:20 de este viernes 28 de agosto se presentó un aparatoso accidente en el corredor vial que conduce de El Espinal hacia Neiva, dos kilómetros antes del corregimiento de Castilla, donde un bus adscrito a la empresa Coomotor se volcó sobre un costado de la vía.

De acuerdo con el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, el siniestro deja un saldo parcial de dos personas muertas y 15 heridas, quienes fueron trasladadas a los hospitales del Guamo, Purificación y El Espinal.

“Un vehículo de la empresa Coomotor que venía cubriendo la ruta Bogotá-Neiva sufrió un volcamiento que está siendo validado para saber sus causas. Es un volcamiento lateral sin choque contra otro vehículo”, precisó el funcionario.

El corredor vial El Espinal-Saldaña-Natagaima permanece con paso reducido a un carril en el sector de Castilla, mientras realizan el levantamiento de los cuerpos y retiran los restos del vehículo afectado.

Finalmente, la Policía Nacional en el Tolima indicó que las personas fallecidas aún no han sido identificadas y que el siniestro, al parecer, fue ocasionado por el choque del bus contra un objeto fijo, lo que provocó su volcamiento.