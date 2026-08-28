Gobierno activa plan de recuperación del campo tolimense

Ante la emergencia causada por los incendios, el Gobierno Nacional anunció un plan de recuperación para apoyar a las familias rurales afectadas en el departamento. El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lideraron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que dieron a conocer medidas destinadas a restablecer la producción agropecuaria y proteger los medios de vida de los campesinos.

El paquete de apoyo incluye $7.000 millones para la recuperación de cultivos y unidades productivas, así como la entrega de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para alimentación animal. Además, se destinarán $2.000 millones para la adquisición de 80.000 pacas de pastos Mombasa y Angleton, y se otorgarán 343 subsidios de hasta $65 millones para vivienda rural. También se anunció un alivio de tres meses en la amortización de créditos y un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores afectados.

Como parte de la estrategia de recuperación, el Gobierno pondrá en marcha el programa “Tolima Verde Renace”, orientado a restaurar ecosistemas, recuperar suelos y reactivar de manera sostenible la actividad agropecuaria de la región.

Durante la jornada, el presidente aseguró que las acciones no se limitarán al control de los incendios, sino que buscarán recuperar la capacidad productiva del campo tolimense. Igualmente, se anunció la creación de un Grupo Élite para identificar y capturar a los responsables de incendios provocados, con una recompensa de $50 millones por información que permita su ubicación.

El Gobierno reiteró su compromiso con la recuperación integral de las zonas afectadas y con el apoyo a las comunidades rurales para enfrentar las consecuencias de la emergencia