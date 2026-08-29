ANT aclara cierre de atención presencial en Ventaquemada y descarta “masacre laboral”

Ventaquemada

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se pronunció frente a la información difundida por la Alcaldía de Ventaquemada, Boyacá, relacionada con el cierre de la atención presencial de la entidad en ese municipio a partir del próximo primero de septiembre.

La Alcaldía de Ventaquemada había emitido un comunicado en el que señalaba que “a partir del martes 1 de septiembre, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dejará de prestar atención presencial en la oficina que actualmente funciona en el municipio.

Esta decisión corresponde a políticas y determinaciones propias del Gobierno Nacional y de la Agencia Nacional de Tierras, por lo que no es una decisión adoptada ni tiene relación con la Administración Municipal de Ventaquemada”, indicaba el comunicado.

Frente a esta situación la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a través de un comunicado, aseguró que esta decisión no representa una “masacre laboral” ni el abandono del proceso de ordenamiento social de la propiedad rural, sino que corresponde a la culminación de una etapa específica de trabajo de campo que estaba programada para finalizar el 31 de agosto de 2026.

La entidad explicó que su intervención en Ventaquemada hace parte de un proceso de atención por oferta iniciado en 2023, en el marco del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR). Desde comienzos de 2024 se adelantaron actividades de alistamiento, socialización y levantamiento de información predial directamente en el territorio.

“La fase de campo fue programada para finalizar el 31 de agosto del 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por orden de la administración anterior”.

Según la ANT, durante la intervención se logró llegar a 16 veredas, además de realizar 25 avanzadas sociales, 99 jornadas de acompañamiento y seis talleres de Mujer Rural.

En materia predial, la entidad reportó 3.117 levantamientos sobre aproximadamente 1.581 hectáreas. De ese total, 1.633 predios ya fueron enrutados a las áreas misionales, mientras que otros 350 se encuentran en proceso de validación técnico-jurídica.

Asimismo, 498 predios están en estructuración de la Matriz Técnico-Jurídica y 636 permanecen en posproceso de información.

“Estos resultados demuestran que el cierre de la atención presencial corresponde al cierre de una etapa específica de trabajo en campo”.

ANT niega despidos masivos

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de la Agencia Nacional de Tierras está relacionado con la situación laboral de los profesionales que participaron en el proceso.

La entidad señaló que estos trabajadores fueron vinculados mediante contratos de prestación de servicios suscritos desde febrero de 2026 y que algunos de ellos contaron con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo con la ANT, dichos contratos tenían como fecha de terminación el 31 de agosto, en concordancia con el cronograma definido para la fase de campo.

“Por ende, no se trata de despidos masivos ni de una decisión intempestiva de desvinculación, sino de la terminación programada de los contratos correspondientes a la fase de intervención en campo”.

La Agencia Nacional de Tierras también aclaró que el cierre de la atención presencial no significa que el proceso de formalización y ordenamiento de la propiedad rural haya terminado.

La información recolectada durante el trabajo de campo deberá pasar ahora a una etapa de estructuración y organización, con el propósito de adelantar los trámites correspondientes y avanzar hacia la expedición de títulos de propiedad, de acuerdo con la ruta jurídica establecida.

“Muchos de los profesionales que trabajaron en territorio serán vinculados nuevamente para participar en una nueva fase del proceso: la estructuración y organización de la información recolectada en campo”.

La ANT sostuvo así que el cierre previsto para el primero de septiembre corresponde a la culminación de la fase presencial y de campo, mientras continúa el procesamiento de la información obtenida durante la intervención en Ventaquemada.

Comunicado de la Alcaldía de Ventaquemada, Boyacá. Ampliar Comunicado de la Alcaldía de Ventaquemada, Boyacá. Cerrar