Soacha instala más de 10.700 luminarias LED y reporta reducción en la tarifa de alumbrado público

Colombia

Soacha ya cuenta con 10.713 luminarias LED instaladas como parte del proceso de modernización de su sistema de alumbrado público, según informó la administración municipal a través de Tyguasa.

Del total de luminarias instaladas, 9.680 corresponden al reemplazo de tecnología existente y 1.033 a la ampliación del servicio en nuevos puntos de la ciudad.

La administración también señala que el cambio tecnológico ha permitido reducir la tarifa de alumbrado público para los usuarios del municipio.

¿En qué comunas se han realizado las intervenciones?

Las obras se han distribuido en diferentes sectores de Soacha. Según la información entregada, las intervenciones realizadas incluyen:

Comuna 4: 4.134 luminarias.

Comuna 5: 2.112 luminarias.

Comuna 3: 2.945 luminarias.

Comuna 1: 1.099 luminarias.

Comuna 2: 225 luminarias.

Comuna 6: 189 luminarias.

Sector rural: 9 luminarias.

Los trabajos ya finalizaron en las comunas 4 y 5. En la comuna 3 está pendiente el último 17 % de las intervenciones, mientras que en la comuna 1 ya comenzaron las operaciones.

De acuerdo con el cronograma informado, las actividades en la comuna 3 están previstas para terminar durante la última semana de agosto, mientras que en septiembre continuarán los trabajos en la comuna 1.

La meta: modernizar todo el sistema

El sistema de alumbrado público de Soacha registra un total de 19.686 luminarias. Con las 10.713 que ya fueron intervenidas, el proceso continúa hacia la modernización del resto de la infraestructura.

La administración municipal indicó que la tecnología LED reemplaza progresivamente el sistema que anteriormente tenía una mayor presencia de luminarias de sodio.

Además de las obras de instalación y cambio de luminarias, el proceso ha generado 63 puestos de trabajo para técnicos electricistas, ayudantes, digitadores, auxiliares de almacén y personal administrativo.

La administración sostiene que la modernización busca ampliar la cobertura del alumbrado público, mientras que uno de sus resultados reportados hasta ahora es la reducción de la tarifa que pagan los ciudadanos por este servicio.