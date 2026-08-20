Capturan en Soacha a dos personas, y afectan capacidades de grupos de delincuencia común organizada

En el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas del Gaula Militar Cundinamarca, de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional lograron materializar dos capturas en flagrancia en el municipio de Soacha, Cundinamarca, mediante diligencias de registro y allanamiento.

Los procedimientos se desarrollaron como parte de una investigación relacionada con los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y apoderamiento de hidrocarburos.

Durante la operación fueron incautadas tres armas, un computador, un disco duro y ocho reguladores o válvulas ilegales, elementos que estarían relacionados con las actividades ilícitas objeto de la investigación.