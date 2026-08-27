Coronel Jeyson Haird López Puerto nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta

Santa Marta

La policía Nacional bajo el liderazgo del nuevo director de la institución Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña, anunció cambios al interior de la institución para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el país.

Dentro de los cambios está el nombramiento del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel, Jeyson Haird López Puerto, quien laboraba como subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué. El nuevo jefe de la policía de la MESAN es oriundo de Candelaria Valle del Cauca y llega en reemplazo del también coronel Fabio Sierra Sierra, quien ofició en el cargo en calidad de encargado.

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Este nombramiento hace parte de una estrategia institucional encaminada a fortalecer el servicio de la policía en los territorios, mejorar la articulación con las autoridades locales y regionales y garantizar una respuesta frente a las problemáticas de seguridad.