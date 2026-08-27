Presidente de la Agencia Nacional de Minería rechazó presuntos cobros por trámites ante la entidad

El presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Juan Camilo Valencia, advirtió que ninguna persona está autorizada para ofrecer contactos, solicitar dinero o garantizar resultados relacionados con los trámites y gestiones ante la entidad.

El presidente de la ANM reiteró que la Agencia es de puertas abiertas y que los titulares mineros, empresas y ciudadanos no necesitan recurrir a intermediarios para adelantar sus procesos.

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ANM advierte sobre posibles cobros por trámites

La Agencia Nacional de Minería recordó que todos sus trámites y decisiones se adelantan a través de los canales institucionales y bajo criterios técnicos y jurídicos.

“Los lineamientos de este Gobierno son claros: no toleramos hechos de corrupción dentro ni fuera de la Agencia. Ninguna persona está autorizada para solicitar dinero, ofrecer contactos o garantizar resultados en nombre de la ANM”, afirmó Valencia.

Por esta razón, la entidad hizo un llamado a los titulares mineros, mineros, empresas y ciudadanía en general para que no entreguen dinero a personas que ofrezcan supuestos contactos o prometan resultados en procesos ante la ANM.

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¿Qué hacer ante un ofrecimiento irregular?

La ANM pidió denunciar ante las autoridades competentes cualquier ofrecimiento de intermediación, cobro de dinero o promesa de resultados relacionados con los trámites de la entidad.

La Presidencia de la Agencia reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el establecimiento de reglas claras para todos los actores del sector minero.

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Finalmente, insistió en que los ciudadanos pueden acudir directamente a los canales institucionales de la ANM para realizar sus trámites y gestionar sus solicitudes, sin necesidad de intermediarios.