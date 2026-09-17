Cómo construir historial crediticio siendo joven en Colombia: este es el rol de las fintech

Colombia

Un joven colombiano que necesita su primer crédito enfrenta una paradoja conocida por millones de personas antes que él: los bancos no le prestan porque no tiene historial crediticio, pero no puede construir historial crediticio si nadie le presta. El círculo suele romperse recién varios años después, con esfuerzo y suerte.

En 2026, sin embargo, un ecosistema de fintech colombiana está ofreciendo alternativas concretas para acortar ese camino. Plataformas como Anticipo evalúan a solicitantes sin exigir historial previo, y cada pago reportado a las centrales de riesgo se convierte en la primera línea del futuro perfil crediticio del usuario.

¿Qué es el historial crediticio y por qué importa?

El historial crediticio es el registro documentado del comportamiento de una persona frente a sus obligaciones financieras. En Colombia, las dos principales centrales de información crediticia son DataCrédito (Experian) y TransUnion (antes CIFIN). Ambas consolidan datos sobre créditos otorgados, cumplimiento de pagos, deudas activas, comportamiento con proveedores de servicios.

Cuando alguien solicita un crédito, la entidad consulta ese historial para evaluar el riesgo de incumplimiento de pago. Un historial extenso y sin moras significativas se traduce en aprobaciones más probables y en mejores condiciones. Sin historial, la evaluación tradicional se basa exclusivamente en ingresos formales acreditados, y ese solo dato rara vez alcanza para aprobar el primer financiamiento.

El puntaje de crédito, además, es el que determina en muchos casos el acceso a productos no crediticios como; alquiler de vivienda, contratos de servicios, algunos empleos. Su ausencia no solo cierra el acceso al crédito: cierra puertas mucho más amplias de todo un sistema.

El primer crédito: cómo desbloquear el acceso a financiamiento

La forma tradicional de construir historial en Colombia pasó durante décadas por tres caminos: cuenta de ahorros con manejo consistente, tarjeta de crédito garantizada por un familiar, o pequeño crédito informal con cooperativas locales. Los tres funcionaban, pero eran lentos y dependían de circunstancias personales que no todos tenían.

Las fintech introdujeron un cuarto camino. Al evaluar por señales alternativas (billetera virtual, pagos de servicios, comportamiento digital) pueden aprobar un primer producto de crédito sin exigir historial previo. El préstamo suele ser chico y de plazo corto, pensado precisamente como puerta de entrada al sistema de crédito formal. Cada pago exitoso queda reportado a las centrales de información crediticia, y así el usuario construye su historial por primera vez.

Anticipo se ubica dentro del grupo de plataformas que aceptan solicitantes sin historial previo. El modelo de scoring reemplaza el requisito de trayectoria crediticia por señales de comportamiento digital, y los pagos exitosos se reportan a DataCrédito y TransUnion como cualquier otro producto formal.

Plataformas que evalúan sin historial previo

El ecosistema colombiano de crédito digital para obtener un primer préstamo se compone hoy de varias plataformas activas. Nu Colombia ofrece una tarjeta y crédito ligero con criterios de evaluación digital que no exigen historial extenso. Lineru mantiene un cupo rotativo online que se abre a partir de comportamiento observable. Anticipo aplica modelos de scoring por inteligencia artificial que reemplazan el historial formal por señales alternativas, con foco especial en solicitantes primerizos y trabajadores jóvenes. Odiru y RapiCredit ofrecen productos específicos para primer contacto con el sistema crediticio nacional. Bancolombia publicó su propia guía sobre cómo obtener crédito sin vida crediticia formal.

Todas ellas comparten una característica clave: al aprobar el préstamo y reportar los pagos, ayudan a construir historial en DataCrédito y TransUnion. Cada cuota pagada a tiempo suma. El primer producto crediticio se convierte, así, en la primera línea del historial.

Cinco reglas para construir buen historial

Una vez obtenida la primera aprobación, cinco reglas ayudan a construir un historial sólido en pocos años:

Pagar antes del vencimiento, siempre: Un solo pago atrasado puede aparecer en el reporte por meses. Configurar débitos automáticos es la forma más segura de evitar olvidos. No agotar el cupo disponible: Usar más del 30% del cupo aprobado impacta negativamente en el score, aunque el pago sea puntual. Mantener el uso bajo mejora el perfil. Tener al menos dos préstamos activos, no más de tres al inicio: La diversidad de créditos suma al historial, pero demasiados en simultáneo pueden interpretarse como sobreendeudamiento. Consultar el propio reporte con regularidad: DataCrédito y TransUnion permiten al usuario consultar su reporte de forma gratuita al menos una vez al año. No cancelar productos apenas se terminen de pagar: Un préstamo cerrado inmediatamente aporta menos al historial que uno mantenido activo con uso responsable durante varios ciclos.

Construir historial crediticio es un proceso, no un evento. Se juega en el tiempo, con consistencia y responsabilidad. Las fintech acortaron significativamente el primer tramo del camino: actualmente es más fácil abrir la puerta al sistema que hace diez años. Entre las plataformas colombianas que aceptan solicitantes sin historial previo se cuentan opciones como Anticipo, Nu, Lineru, Odiru y RapiCredit. Comparar cuál se adapta mejor al perfil individual sigue siendo el paso más útil antes de solicitar los primeros créditos online.