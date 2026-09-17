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La descertificación de Colombia es una táctica para presionar al país: Thomas Shannon

En entrevista con Caracol Radio, Shannon señaló que la relación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo importante para la administración Trump y destacó el interés en profundizar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad, desarrollo económico y social.

“La relación con Colombia, especialmente con el nuevo gobierno, es algo muy importante”, afirmó.

Sin embargo, señaló que la producción de hoja de coca y cocaína continúa siendo un elemento central para la administración estadounidense.

“Todo va a depender de la lucha contra la producción de cocaína”, sostuvo.

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Una táctica para presionar

Frente a la posibilidad de que la descertificación sea una herramienta de presión hacia Colombia, Shannon respondió:

“Sin duda es una táctica para presionar”.

El diplomático explicó que la administración Trump está poniendo énfasis en la producción de hoja de coca y en la necesidad de que esta disminuya. Al mismo tiempo, señaló que existe una posibilidad de solucionar la situación.

“Sí es una medida de presionar, pero hay una salida, una solución”, afirmó.

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La comparación con Venezuela

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la diferencia entre la decisión de Estados Unidos frente a Colombia y su posición frente a Venezuela en materia de lucha contra las drogas.

Shannon señaló que le preocupa la falta de consistencia en la política estadounidense frente al narcotráfico en la región.

“Me preocupa la falta de consistencia en la política de los Estados Unidos en términos de la lucha contra el narcotráfico en la región”, afirmó.

Sobre la relación bilateral, agregó: “La relación entre Colombia y los Estados Unidos es más importante que la relación entre los Estados Unidos y Venezuela”.

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El narcotráfico y la demanda en Estados Unidos

Shannon también se refirió a otros factores relacionados con el narcotráfico, entre ellos la demanda de cocaína en Estados Unidos y Europa, el flujo de armas hacia Sudamérica y el lavado de dinero.

En ese contexto, sostuvo que mientras no se actúe sobre el crecimiento de la demanda en Estados Unidos y Europa será difícil controlar el aumento de la producción de hoja de coca y cocaína.

“Sin hacer algo acerca del crecimiento de demanda en los Estados Unidos y en la Unión Europea, va a ser muy, muy difícil controlar la subida de producción de hoja de coca y de cocaína”, sostuvo.

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La asistencia de Estados Unidos

Sobre la posibilidad de que la descertificación implique restricciones o recortes a la asistencia estadounidense para Colombia, Shannon consideró que, en este momento, eso “no hace sentido”.

Según explicó, Colombia tiene un nuevo gobierno que se ha comprometido a trabajar con Estados Unidos para endurecer su posición frente a la producción de hoja de coca.

“Yo me imagino que el gobierno va a buscar una manera de asegurar que no hay cortes de una asistencia tan esencial e importante”, afirmó.

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Las elecciones de medio término

Shannon también habló sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos y su posible impacto en la política de la administración Trump hacia Colombia y América Latina.

Explicó que un cambio en el control del Congreso podría permitir a los demócratas cuestionar a la administración sobre su política exterior, pero señaló que esto no significaría que pudieran interferir directamente en la manera en que el gobierno maneja su política hacia Colombia.

Para Shannon, el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos estará marcado por la cooperación entre ambos gobiernos y, de manera especial, por la lucha contra la producción de cocaína. El exfuncionario insistió en que la descertificación es una medida de presión, pero también en que existe una salida para Colombia.

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