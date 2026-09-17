Abuela sigue esperando justicia para su nieta de 3 años presuntamente asesinada por su padrastro

Evelyn Dayan Rivera Robles, una pequeña de 3 años, falleció el 1 de abril de 2019 tras ser víctima de un atroz ataque de golpes perpetrado, presuntamente, por su padrastro.

Entre un extenso proceso judicial que se ha prolongado por varios motivos, el implicado, Diego Armando Parra Torres, sigue en libertad, al igual que su pareja sentimental y madre de la menor, Paula Alejandra Robles Gámez, procesada por violencia intrafamiliar.

Marinela Morales, abuela de Evelyn, ha sido la encargada de liderar esta lucha con la que busca que se haga justicia por su asesinato.

“Yo le pido a la a las autoridades, al presidente de la República que por favor nos ayude para que haya justicia para mi niña y para muchos niños más que han sido golpeados, asesinados, maltratados. Con nuestros niños no”, dijo a Caracol Radio.

La mujer recuerda con dolor el día en que la niña llegó con marcas en su cuerpo, un registro que ha hecho parte del material probatorio para condenar a los presuntos responsables.

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Luego de que Marinela diera aviso a la mamá de la niña sobre los moretones y le hiciera el reclamo, se desató una discusión por la que le impidieron seguir viéndola.

En ese momento inició un proceso legal contra Paula Alejandra Robles Gámez, entre otras cosas, para que le fuera permitido pasar tiempo con la menor. Lamentablemente, no tuvo razón sobre el estado de la pequeña hasta el día de su muerte.

El próximo 29 de septiembre, se llevará a cabo una nueva audiencia contra Diego Armando Parra, procesado por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio.